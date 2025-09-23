Descargan en Puerto SAE las placas acero para los tanques del oleoducto de Vaca Muerta

El material llegó en el barco Coreship Ocean Lance, proveniente de China. Las operaciones comenzaron este lunes y demandarán cinco días de trabajo.

El fin de semana arribó al puerto de San Antonio Este el buque Coreship Ocean Lance con parte de las placas de acero que estarán destinadas a la construcción de los seis tanques de almacenamiento del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, Sierra Grande.

El operativo de descarga comenzó este lunes y demandará cinco días de trabajo en la estación marítima provincial que administra la empresa Patagonia Norte , que en estos meses se encuentra con escasa actividad, dado el fuerte de su operatividad se realiza en el primer semestre de cada año, cuando se exporta la fruta producida en el Alto Valle.

El barco Coreship Ocean Lance, de 178 metros de eslora y 29 de manga que luce bandera de Panamá, trajo 8.000 toneladas de chapas de acero destinadas al megaproyecto hidrocarburífero que genera una enorme expectativa en todo el país por su gran potencialidad.

Barco Coreship Ocean Lance 2

El acero, adquirido en Corea y embarcado en China, será descargado durante cinco días, con la participación de 60 trabajadores por turno, en una "maniobra logística de gran magnitud para la Provincia".

"El VMOS es uno de los proyectos estratégicos más importantes del país, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta el Atlántico, consolidando a Río Negro como un actor clave en la matriz energética nacional", expresaron fuentes provinciales.

En tanto que el gobernador Alberto Weretilneck manifestó en sus redes sociales que “El inicio de esta operación marca una nueva etapa concreta, con impacto directo en el empleo local, en la logística portuaria y en la proyección energética del país”.

Anuncian nuevos desembarcos

Fuentes oficiales destacaron que una comitiva oficial "recorrerá este martes por la tarde las instalaciones del Puerto de San Antonio Este para observar el proceso de descarga".

Pero además resaltaron que no será la única embarcación que desembarque material en la terminal portuaria, dado que "se prevé la llegada de nuevos embarques en los próximos meses con el mismo destino".

"Con este avance, Río Negro refuerza su papel estratégico en el futuro energético de la Argentina, generando empleo, inversión y desarrollo federal", se subrayó desde el gobierno.

Para el personal, "un gran desafío"

El comienzo del operativo de descarga de las placas de acero fue celebrado desde el Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO). Su secretario General, Osvaldo Mendoza, celebró la llegada del barco y sostuvo en un posteo en redes sociales que fue "un día histórico para Río Negro"

El dirigente subrayó que para el personal a cargo de las tareas es "un gran desafío".

La entidad sindical había manifestado su descontento en mayo último, cuando material petrolero para el mismo proyecto se había descargado en Puerto Madryn, y se declararon en estado de alerta.

Habían advertido que fue de “una grave falta de respeto hacia el pueblo rionegrino y en particular y directamente con los trabajadores portuarios que se encuentran en San Antonio Este".

El intendente de San Antonio Oeste (SAO), Adrián Casadei, también se sumó a las quejas. “Esta medida afecta negativamente la economía local y compromete el desarrollo y la competitividad de nuestra región”, alertó y planteó como exigencia que “las empresas involucradas en este proyecto” prioricen “la contratación de mano de obra rionegrina”.

“Los beneficios de estos proyectos deben revertirse en la comunidad local, generando empleo y oportunidades para nuestros habitantes”, sostuvo.

El jefe comunal se comprometió a trabajar “en forma conjunta con el gobernador Weretilneck" y el sindicato "en defensa de nuestras fuentes laborales y el desarrollo del sector en nuestra provincia”.

La gestión dio los resultados esperados.