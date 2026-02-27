Ante la crisis edilicia de la carrera de Enfermería, Provincia y la UNCo anuncian una inversión millonaria

Ante los problemas edilicios en la sede de Allen, se propuso la readecuación de un sector del hospital. También se propuso la alternativa de dictado de clases en dos escuelas de la localidad.

La re funcionalización y adaptación interna de un sector adyacente al Hospital Ernesto Accame con una inversión estimada en $1.275.500.000.

El Gobierno de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue anunciaron un plan de inversiones y medidas transitorias para garantizar la continuidad de la carrera de Enfermería que se dicta en Allen . La iniciativa contempla la re funcionalización de un edificio cercano al hospital local, con una inversión superior a los $1.200 millones y soluciones inmediatas para garantizar el dictado de clases mientras se resuelven los problemas edilicios actuales.

El encuentro fue convocado por el Ministerio de Salud provincial con autoridades universitarias para definir los pasos que permitan sostener la formación profesional en la Escuela Superior de Enfermería . Durante la reunión se ratificó el cumplimiento del convenio vigente entre la Provincia y la casa de estudios.

Como eje central del acuerdo, la cartera sanitaria reafirmó que la universidad debe continuar liderando la formación de licenciados en Enfermería en el territorio provincial. Esta responsabilidad se sostiene a través de sus sedes en Allen, CRUB, CURZAS y Choele Choel.

La situación edilicia de la sede actual motivó la búsqueda de alternativas. Ante los problemas estructurales detectados, como grietas en las paredes, desprendimientos en los muros y fallas en las instalaciones eléctricas, el Ministerio propuso adecuar un inmueble adyacente al Hospital Ernesto Accame.

El proyecto prevé una infraestructura de aproximadamente 850 metros cuadrados. La re funcionalización y adaptación interna demandará una inversión estimada en $1.275.500.000.

Medidas alternativas para el dictado de clases

Se mantendrá el espacio para el desarrollo de los escenarios de simulación, fundamentales para la formación práctica. Además, hasta que la nueva obra sea concretada, se acordaron medidas inmediatas para que ningún alumno pierda su ciclo lectivo.

Mientras se concreta la nueva sede, se acordaron medidas urgentes para evitar la interrupción del ciclo lectivo. Las autoridades ofrecieron como alternativa temporal el dictado de clases en dos escuelas de la ciudad, pertenecientes al Ministerio de Educación.

Continuidad de las residencias estudiantiles y prácticas profesionalizantes en hospitales

En paralelo, la Provincia continuará ofreciendo residencias estudiantiles para alumnos provenientes de regiones alejadas. También garantizará los espacios hospitalarios para las prácticas profesionalizantes, junto con los insumos necesarios para su desarrollo.

El Ministerio de Salud mantendrá el aporte de personal de apoyo para el funcionamiento institucional. Esto incluye recursos para la biblioteca, el departamento de alumnos y servicios generales en la sede Allen.

Finalmente, ambas instituciones acordaron generar instancias de evaluación para actualizar el convenio firmado en 2018 y optimizar la formación en todas las sedes. Del encuentro participaron el secretario de Salud, Sergio Wisky; el vicerrector Fernando Osovnikar; la secretaria académica Teresa Braicovich; la subsecretaria Silvia Heckel; y el director Humberto Chiovetta, quienes actuarán como referentes en esta etapa de transición.