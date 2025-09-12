Río Negro se hace cargo del financiamiento de todas las residencias médicas y no médicas

Río Negro financiará con fondos propios a 90 residentes médicos y no médicos, garantizando estabilidad y aportes previsionales ante el retiro del apoyo nacional.

La provincia asumirá los aportes y contribuciones de los residentes médicos de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció que, a partir de septiembre de 2025, asumirá en forma exclusiva el financiamiento de los contratos de residencias médicas y no médicas en hospitales provinciales . La medida alcanza a los 39 nuevos ingresantes y a los 51 residentes que ya se encuentran en formación , garantizando estabilidad laboral y mejores condiciones ante el abandono del esquema de aportes por parte del Gobierno Nacional.

Con esta decisión, la Provincia sostiene con fondos propios a 90 residentes y suma a otros 38 que mantienen la modalidad de haberes mixtos, en los que Nación conserva contratos vigentes hasta la finalización de la formación. En total, Río Negro cuenta hoy con 128 residentes en formación distribuidos en distintas especialidades y hospitales públicos .

Los contratos que sostiene la provincia, permitirá mejores condiciones al personal sanitario en formación.

Un reclamo histórico atendido

La resolución del Ministerio de Salud provincial incluye aportes y contribuciones patronales, lo que representa una mejora en los ingresos y en la seguridad laboral de los profesionales. Se trata de una demanda que los residentes y el Comité de Residencias en Salud venían reclamando desde hace años.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, sostuvo que la medida responde a una necesidad surgida a partir de las modificaciones introducidas en el esquema nacional de financiamiento.

“Desde marzo de 2025 Nación transformó los contratos en becas de formación que no contemplaban aportes jubilatorios ni permitían aportes provinciales complementarios. Eso generó incertidumbre y renuncias en otras jurisdicciones. En Río Negro decidimos garantizar los aportes y sostener a todos los residentes con fondos propios”, explicó.

El funcionario agregó que la decisión política del gobernador busca fortalecer los programas de residencia y mejorar las condiciones de quienes serán los futuros profesionales del sistema público de salud.

E.C.P HOSPITAL (2).JPG En Río Negro, existen 128 residentes médicos y no médicos en formación en distintos hospitales públicos de la provincia. Estefania Petrella

Formación en 17 especialidades

Actualmente, la provincia cuenta con programas de residencia en 17 especialidades, distribuidas en ocho hospitales: Viedma, San Carlos de Bariloche, General Roca, Cipolletti, General Conesa, El Bolsón, Luis Beltrán y Sierra Colorada.

Las áreas abarcan clínica médica, medicina general, pediatría, anestesiología, salud mental comunitaria, kinesiología, tocoginecología, neonatología posbásico, cirugía general, ortopedia y traumatología, enfermería (familiar y de cuidados críticos neonatales), y salud pública veterinaria, entre otras.

El esquema nacional vigente había complicado la continuidad de muchos programas al convertir los contratos en becas bajo dos modalidades: Beca Ministerio, abonada directamente al residente sin aportes provinciales adicionales, y Beca Institución, con fondos transferidos a las entidades formadoras bajo un esquema de rendición. Ese formato impedía mejorar los haberes y complejizaba la gestión administrativa.

Frente a esa situación, la provincia resolvió absorber el financiamiento y garantizar que los residentes tengan un marco más claro y equitativo.

medico medica hospital.jpg De los 34 egresados este año en Río Negro, 11 profesionales médicos se incorporaron al sistema público sanitario de la provincia. Jorge Arruda

Profesionales que eligen quedarse

Este año egresaron 34 residentes en Río Negro: 23 médicos y 11 no médicos. De los médicos, 15 continuaron en hospitales provinciales de Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Viedma y General Roca, ya sea en cargos de jefatura de residencia o incorporándose a los equipos de salud.

En el caso de las especialidades no médicas, como salud mental comunitaria, kinesiología y enfermería, el Ministerio de Salud se encuentra definiendo prioridades de vacantes para garantizar la cobertura de puestos en los hospitales.

El ministro Thalasselis destacó que la permanencia de estos jóvenes profesionales es clave para robustecer el sistema sanitario. “Los residentes son el futuro del sistema de salud. Son quienes, una vez terminada la formación, estarán en cada hospital atendiendo a cada paciente rionegrino. Por eso es esencial darles estabilidad y condiciones justas desde el inicio”, subrayó.

La decisión representa una fuerte inversión provincial en recursos humanos, considerada estratégica para sostener la atención hospitalaria en toda la provincia, especialmente en áreas críticas y de difícil cobertura.

De esta forma, la provincia no solo responde a un reclamo histórico de los residentes, sino que además se posiciona como una de las pocas jurisdicciones en el país que asume plenamente el financiamiento de la formación de futuros profesionales de la salud.