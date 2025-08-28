Hospitales de Río Negro suman ambulancias y camionetas 4x4: cuántas serán para cada ciudad del Alto Valle

El Mandatario también anunció la incorporación de 14 camionetas tipo Pick Up 4x4 para la asistencia en áreas rurales y zonas de difícil acceso.

A la incorporación de vehículos sanitarios, se sumó a la adquisición de equipamiento médico de alta tecnología y la modernización de los laboratorios.

La apertura del nuevo sector de internación del Hospital de Cinco Saltos fue la oportunidad para que el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck anuncie los avances en obras hospitalarias, la construcción de hospitales y la incorporación de 36 ambulancias, de las cuales tres serán para Cipolletti y seis para el Alto Valle .

Los vehículos sanitarios que se suman al sistema de salud público son 36 ambulancias de alta complejidad, dos de ellas serán enviadas a los hospitales de Cipolletti . Además, se incorporarán 14 camionetas 4x4 y una será utilizada únicamente en Cipollett i.

Se trata de ambulancias de alta complejidad , la totalidad son Sprinter furgón de Mercedes Benz. La estructura del vehículo ofrece un espacio interno iluminado y versátil para la asistencia de los pacientes, cuenta con equipamiento médico , de fármacos y tiene espacios para el oxígeno portátil, compartimientos y gavetas para materiales.

El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti recibirá tres unidades: una ambulancia de alta complejidad, una de baja complejidad y una pick up doble cabina.

Además, se incorporarán 14 camionetas 4x4 que permitirán ayudar la capacidad de respuesta en zonas rurales y parajes en todo el territorio provincial.

De las 36 ambulancias que se sumaron al sistema público de salud, dos serán destinadas al hospital Francisco López Lima de General Roca. Dos ambulancias, una de alta complejidad y otra de baja complejidad serán enviadas para el Hospital de Villa Regina y una ambulancia será utilizada en el Hospital de Allen.

La localidad de Fernández Oro recibirá una ambulancia para brindar atención médica, Cinco Saltos contará con una nueva ambulancia, Campo Grande sumará una ambulancia, Cervantes y Catriel contarán con una nueva ambulancia. Ingeniero Huergo y Chichinales también tendrán disponibles un nuevo vehículo ambulatorio.

Por otro lado, Weretilneck anunció la incorporación de 14 camionetas 4x4 tipo Pick Up con doble cabina. La posibilidad de contar con vehículos para zonas de difícil acceso, permitirá ayudar la capacidad de respuesta en zonas rurales y parajes en todo el territorio provincial.

río negro salud El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti recibirá tres unidades: una ambulancia de alta complejidad, una de baja complejidad y una pick up doble cabina.

A la incorporación de vehículos sanitarios, se sumó a la adquisición de equipamiento médico de alta tecnología y la modernización de los laboratorios. La nueva tecnología médica sumará ecógrafos y mesas de anestesia, que hoy son considerados un cuello de botella para el sistema.

La innovación de los procesos y elementos sanitarios genera mayores recursos para estudios e intervenciones que se traducirán en diagnósticos y tratamientos aplicados con mayor rapidez.

“En menos de dos años los 34 hospitales de Río Negro contarán con infraestructura acorde a estos tiempos. Los trabajadores son el orgullo de la salud rionegrina, junto a la tarea silenciosa en los 170 Centros de Atención Primaria” expresó el mandatario.

internación cinco saltos Dos ambulancias serán al hospital Francisco López Lima de General Roca. Dos ambulancias, una de alta complejidad y otra de baja complejidad serán enviadas para el Hospital de Villa Regina y una ambulancia para el Hospital de Allen.

Anuncios de obras hospitalarias para Río Negro

Como parte de la inauguración del nuevo sector de internación del Hospital de Cinco Saltos, Weretilneck anunció que el 24 de septiembre se realizará la apertura de la licitación para el nuevo Hospital de Barda del Medio, el comienzo de la obra para Campo Grande y adelantó que la construcción de un hospital en Sierra Grande será con financiamiento internacional.

Como parte de los avances en obras hospitalarias, el 29 de septiembre se llevará adelante la inauguración de la primera etapa del hospital de San Carlos de Bariloche, que lo consolidará como el más grande de la Patagonia.

Por otro lado, el mandatario destacó el programa Río Negro Presente Salud que garantiza el acceso gratuito y directo de medicamentos en farmacias locales, sin la necesidad de intermediarios o compras irregulares.

“Cada acción que llevamos adelante habla de un sistema que se sostiene gracias al trabajo conjunto del personal de salud, los municipios, el IPROSS, el sector privado y las obras sociales” concluyó Weretilneck.