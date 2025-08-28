Río Negro suma 36 ambulancias: tres serán para Cipolletti

El Gobernador Alberto Weretilneck también anunció la licitación para el nuevo hospital de Barda del Medio y la construcción de otro en Sierra Grande.

Además, se incorporarán 14 camionetas 4x4 que permitirán ayudar la capacidad de respuesta en zonas rurales y parajes en todo el territorio provincial.

La inauguración de los nuevos espacios en el Hospital de Cinco Saltos fue la oportunidad para que el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck anuncie los avances en obras hospitalarias, la construcción de hospitales y la incorporación de 36 ambulancias, de las cuales tres serán destinadas a Cipolletti .

El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti recibirá tres unidades: una ambulancia de alta complejidad, una de baja complejidad y una pick up doble cabina.

El hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti recibirá tres unidades: una ambulancia de alta complejidad, una de baja complejidad y una pick up doble cabina.

Durante el acto de inauguración, Weretilneck anunció que el 24 de septiembre se realizará la apertura de la licitación para el nuevo Hospital de Barda del Medio, el comienzo de la obra para Campo Grande y adelantó que la construcción de un hospital en Sierra Grande será con financiamiento internacional.

Como parte de los avances en obras hospitalarias, el 29 de septiembre se llevará adelante la inauguración de la primera etapa del hospital de San Carlos de Bariloche, que lo consolidará como el más grande de la Patagonia.

La incorporación de vehículos sanitarios, se sumó a la adquisición de equipamiento médico de alta tecnología y la modernización de los laboratorios. La nueva tecnología médica sumará ecógrafos y mesas de anestesia, que hoy son considerados un cuello de botella para el sistema.

La innovación de los procesos y elementos sanitarios genera mayores recursos para estudios e intervenciones que se traducirán en diagnósticos y tratamientos aplicados con mayor rapidez.

“En menos de dos años los 34 hospitales de Río Negro contarán con infraestructura acorde a estos tiempos. Los trabajadores son el orgullo de la salud rionegrina, junto a la tarea silenciosa en los 170 Centros de Atención Primaria” expresó el mandatario.

río negro salud La apertura del sector de Internación permite duplicar la capacidad con 57 camas disponibles y brindar espacios más modernos y cómodos tanto para pacientes como para el personal de salud.

Uno de los reconocimientos a los trabajadores de la salud pública, fue la actualización de las guardias médicas ante cada incremento salarial. Esta modificación administrativa se aplicará de forma automática a partir del 8 de septiembre. “Los más de 8000 trabajadores de salud que tiene Río Negro quienes mañana, tarde y noche ponen compromiso y vocación para salvar vidas” indicó el gobernador.

Por otro lado, el mandatario destacó el programa Río Negro Presente Salud que garantiza el acceso gratuito y directo de medicamentos en farmacias locales, sin la necesidad de intermediarios o compras irregulares.

“Cada acción que llevamos adelante habla de un sistema que se sostiene gracias al trabajo conjunto del personal de salud, los municipios, el IPROSS, el sector privado y las obras sociales” concluyó Weretilneck.

internación cinco saltos La obra demandó una inversión provincial superior a los $11.600 millones.

Inauguración del sector de Internación del Hospital Cinco Saltos

Se llevó adelante la inauguración de la nueva zona de internación del hospital de Cinco Saltos, una obra que duplicará las camas y sumará espacios más cómodos para la atención sanitaria. La obra se ejecutó íntegramente con fondos provinciales y cuenta con 5.800 metros cuadrados.

El nuevo sector cuenta con 57 camas disponibles para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Este sector se complementará con doce consultorios que todavía están en obra.

Esta obra se suma a las etapas ya inauguradas y marca el camino hacia la próxima fase, que incluirá el área quirúrgica y otros servicios esenciales. La obra demandó una inversión provincial superior a los $11.600 millones.