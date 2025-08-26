El Hospital de Cinco Saltos inaugura su primer sector de internación

Salud inaugurará la ampliación del hospital de Cinco Saltos, que permitirá internar pacientes para cubrir la demanda de la ciudad y aliviar la carga del hospital de Cipolletti.

El Gobierno de Río Negro inaugurará este miércoles 27 de agosto la primera ala de internación del Hospital de Cinco Saltos , sumando 21 nuevas camas al sistema público de salud. Esta apertura forma parte de un ambicioso plan de ampliación que contempla la incorporación total de 59 camas, con una inversión provincial que supera los $11.400 millones, destinada tanto a infraestructura como a equipamiento.

La obra, que abarca una superficie de 5.488 metros cuadrados , duplicará la capacidad actual del hospital y mejorará sustancialmente la calidad y accesibilidad de la atención médica en la región. Además, ya comenzaron los trabajos de cimentación para el nuevo sector de quirófanos, una demanda histórica de la comunidad , que hasta ahora requiere la derivación de pacientes a otras localidades, como Cipolletti.

La apertura del sector de internación en Cinco Saltos beneficiará tanto a Cipolletti como a ciudades que dependen del hospital Pedro Moguillansky, ya que aliviará la demanda.

El plan integral contempla también nuevas áreas de diagnóstico por imágenes (ecografía, cardiología y tomografía), emergencias, hospital de día y consultorios externos, todos en etapa de construcción.

La primera ala de internación incluye:

• 7 salas de internación con capacidad para 3 camas cada una

• 1 sala de internación de día con dos habitaciones

• 3 consultorios para ecografía, cardiología y diagnóstico por imágenes

• Estar de enfermería, estación de enfermería limpia y sucia

Nuevo equipamiento incorporado

Con esta etapa, el hospital suma equipamiento clave que fortalecerá la atención y mejorará las condiciones de trabajo del personal de salud. Entre los elementos incorporados se encuentran:

Habitaciones de internación

• 20 camas comunes y 1 cama especial para pacientes con obesidad mórbida

• 2 monitores multiparamétricos

• 4 bombas de infusión volumétricas

Office de enfermería:

• 1 set de emergencias y 1 cardiodesfibrilador

• Otoscopio, oftalmoscopio, 2 carros de medicación

• Caja de curaciones, estetoscopios, tensiómetros pediátricos, adultos y para obesos

• Carros de curación, carro de paro, sillas de ruedas (incluida una para personas de más de 150 kg), biombos y escaleras sanitarias

Consultorios externos:

• 1 electrocardiógrafo

• 2 camillas de revisión médica

• 1 balanza digital con tallímetro para adultos con obesidad (hasta 300 kg)

Un hospital con amplia cobertura regional

El Hospital de Cinco Saltos es un establecimiento de complejidad IV y forma parte de la red pública de salud de la provincia. Cuenta con profesionales de las principales especialidades clínicas: pediatría, clínica médica, ginecología y cirugía general.

Además, se destaca la presencia de médicos generalistas que prestan servicios no solo en el hospital central, sino también en ocho centros de atención primaria distribuidos en la localidad y zonas vecinas como Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Lago Pellegrini, reflejando la amplia área geográfica bajo su cobertura.

"Con esta ampliación, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo su red hospitalaria, en una obra estratégica que impactará directamente en la calidad de vida de las y los vecinos de Cinco Saltos y toda la región", se destacó desde el Ejecutivo de Río Negro.