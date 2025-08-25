Campeonato de asadores en el aniversario de Cipolletti con premio millonario: los detalles

La Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia está organizando un Campeonato de Asadores para octubre, con motivo del aniversario de Cipolletti.

Un atractivo Campeonato de Asadores está organizando para octubre la Agrupación Boquense del Gran Valle de la Patagonia con motivo de un nuevo aniversario de Cipolletti. La actividad estará abierta a la participación de familias y de diversas entidades intermedias. Habrá 4.000.000 de pesos en premios.

La dirigencia de la agrupación xeneize tiene previsto concretar su iniciativa el domingo 5 de octubre, es decir, dos días después de la fecha aniversario. Se recordará que la ciudad fue fundada un 3 de octubre de 1903, a instancias del general Manuel Fernández Oro.

El referente boquense Pedro Rivero manifestó que se mantienen conversaciones con las autoridades del Municipio para determinar el lugar donde se concretará el campeonato. Indicó que se han planteado dos alternativas. Una de ellas, es el predio de Alem y Kennedy, en tanto que la otra, es el terreno público de Pacheco y Rivadavia.

asado El Campeonato de Asadores promete convertirse en un gran atractivo en los festejos por el 122 aniversario de Cipolletti, a celebrarse en octubre próximo.

Los preparativos de la novedosa propuesta dieron comienzo hace unos meses. Y es que no se quiere dejar librado nada al azar y menos porque se espera que la iniciativa se incluya en la programación oficial de los festejos por el aniversario que establece formalmente la comuna.

Por lo pronto, la agrupación xeneize expresó que el Campeonato de Asadores está previsto que se desarrolle entre las 9 y las 18, con un cupo limitado que no excederá los 150 participantes. Al efecto, los interesados deberán inscribirse oportunamente, llamando al teléfono celular 299-4210080, perteneciente a Rivero.

La inscripción tendrá un costo mínimo, que se dará a conocer cuando se efectúe, pronto, la convocatoria formal a formar parte de la actividad.

Asadores de costillares y lechones

Lo que ya está definido es que los asadores deberán optar entre preparar costillares o lechones, en una cantidad que no deberá oscilar entre los 8 y los 10 kilos.

Los ganadores serán determinados por un jurado integrado por personas familiarizadas con el arte y la degustación de los tradicionales asados argentinos y sus secretos y exigencias.

Rivero indicó que los participantes podrán ser familias, entidades intermedias, clubes de fútbol, sindicatos, representantes barriales, centros de jubilados, comercios y otras organizaciones e instituciones de la comunidad.

En la iniciativa, además del espectáculo de los asadores, se incluirá una exposición de artesanos de la ciudad y se invitará a carritos que venden distintos tipos de comida para que el público asistente tenga otras ofertas gastronómicas.

Copas de fútbol de Boca y la Selección

La Agrupación Boquense incluirá, por su parte, una muestra de réplicas exactas de varias copas internacionales que ha conquistado Boca Juniors a lo largo de su rica historia deportiva. Como la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental. Para placer de todos los presentes, sin distinción, también se exhibirá una réplica de la Copa Mundial de Fútbol, que ganó la Argentina en Qatar, en 2022.

Los hinchas de otros clubes argentinos podrán concurrir con los colores que identifican a sus parcialidades, de modo tal que nadie podrá sentirse excluido. La competencia podrá ser seguida por el público que desee asistir.

Por último, Rivero señaló que la agrupación que representa aspira a que el Campeonato de Asadores se convierta en un evento permanente a realizar en cada mes aniversario de la ciudad. El desafío ha sido lanzado.