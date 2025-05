Las perlitas y fotos del asado de los héroes de Oro y la región a 35 años de una campaña histórica

AS-Cipolletti-Cena Historicos de Oro 1990 (Futbol) (7).JPG El 10 con dos número 1. El anfitrión, Dany Villarruel junto a los arqueros Gastón González y Carlos Monsalvez. Antonio Spagnuolo.

“Son todos vagos estos, los únicos que laburamos el 1 de mayo somos nosotros”, los chicanea de entrada Horacio López, el número cinco del equipo que hizo historia en 1990 al acariciar el ascenso tras una increíble campaña en el Torneo del Interior y en la última instancia se midió con el famoso Atlanta en una recordada serie. A 35 años de un hito para el deporte de la zona y en especial de la vecina ciudad, “había que juntarse a festejar con todo”.

Habla en plural La Muerte porque a su lado está el goleador Claudio Sícolo, en cuyo complejo futbolístico colabora el ex empleado municipal, que anima la reunión con su chispa y alegría.

El resto, incluido su hermano Hugo, lejos de pelearlo le festeja cada una de sus ocurrencias. “Siempre contamos las mismas anécdotas pero nos divertimos de lo lindo”, asegura Claudio Galucci y recomienda probar esos “pepinos al escabeche” que elaboró el dueño de casa. Las conservas enfrascadas están a la vista de todos, en una suerte de estantería rodeadas de envases de botellas y algún viejo trofeo.

AS-Cipolletti-Cena Historicos de Oro 1990 (Futbol) (1).JPG Uno de los tantos brindis que hubo en la noche orense, donde glorias del Trueno Verde recordaron la histórica campaña. Antonio Spagnuolo

El querido José Amati (papá de Gustavo, el intendente de Oro) era el presidente de aquel entonces. Y los muchachos, ya después de algún brindis, lo vuelven loco al buen hombre reclamándole los supuestos “premios” de la proeza.

“¡Paga los premios la p..!”, le cantan eufóricos, entre risas. Sin achicarse, Amati saca unos pocos billetes y simula repartirlos entre la barra. Demás está decir que aquel fue un equipo amateur, que consiguió todo a pulmón. Desconocido por sus propios rivales, a duras penas y con el apoyo de todo el pueblo se alcanzaba a costear los viajes y las concentraciones.

AS-Cipolletti-Cena Historicos de Oro 1990 (Futbol) (6).JPG Pepe Amati rodeado de los primos Galluci, Cato Martini y Hugo López. Foto Antonio Spagnuolo.

“Yo recuerdo que las mujeres de los dirigentes nos cocinaban en el camino. Paraba el colectivo a un costado de la ruta, bajaban las garrafitas y nos preparaban un rico mate cocido con leche o algo calentito. Y así todo. El eterno Coco Córdoba ayudaba a conseguir hospedaje”, evoca Aníbal Iachetti, uno de los cipoleños que jerarquizó al Trueno Verde en su hora más gloriosa.

A propósito de leyendas albinegras que hicieron grande al club Fernández Oro ahí está Mingo Perilli, compartiendo un grato momento con “estos muchachos que son hermosos, no pierden esa esencia de pueblo que hace la diferencia”, destaca el también ex DT de Cipo que no llegó a jugar ese certamen pues "me fui justo antes" al Capataz.

AS-Cipolletti-Cena Historicos de Oro 1990 (Futbol) (4).JPG Mingo Perilli, Claudio Siccolo, Omar Sandoval, Mirko Ledesma y Fabio Gallucci a pura risa. Antonio Spagnuolo.

“Este fue lo más parecido a Bochini que vimos en la región”, le devuelven gentilezas los “locales” mientras la mesa, un sabroso costillar, ya está servida.

“Pará de comer, tenés más hambre que el chavo”, lo gastan al menor de los López, otro "personaje" que previamente había convidado a sus ex compañeros los poco tentadores porotos de garbanzos y fetas de queso que llevó tras un supuesto paso “por la nutricionista…”.

"Gambeta" no elude al tinto. “Periodista venga, anímese, tome sin miedo”, invita un trago a quien escribe, junto al fotógrafo testigos privilegiados de un encuentro a pura risa, nostalgia y bohemia. Hambre... ¡de gloria!

Ahora le cantan al reportero gráfico que los tiene de acá para allá procurando obtener las mejores imágenes y hasta los hace posar con una pala “ya que era un equipo de laburantes” y justo comienza el Día del Trabajador.

AS-Cipolletti-Cena Historicos de Oro 1990 (Futbol) (5).JPG ¡Un equipo de laburantes! Villaruel, Iachetti y los hermanos López. ¡Qué nenes! Antonio Spagnuolo.

En fin, una fiesta como cuando brillaban dentro del campo y las tribunas se llenaban. “Eran terribles, no se podía dormir. Por ejemplo cuando fuimos a La Pampa y paramos en Toay los más traviesos no nos dejaron pegar un ojo jaja”, apunta Martini, el hombre que atesora una reliquia futbolera: la edición de la revista Solo Fútbol con la cobertura del mítico enfrentamiento ante el Bohemio en Villa Crespo.

image.png

Esa vuelta, acota: “el diario de La Pampa tituló: 'All Boys enfrenta a un equipo primitivo'… Les ganamos y entonces el título fue ‘La historia se repite, All Boys eliminado’. Yo les mostraba en el micro el antes y el después a los muchachos”.

Es que nadie daba dos pesos por ellos y cómo coinciden en la comilona “lo nuestro fue un verdadero milagro, por los rivales poderosos que fuimos dejando en el camino y hasta donde llegamos siendo un equipo totalmente amateur”.

¿Querés coñac?, invita a cada uno de los célebres comensales el Dany Villaroel. Hay más risas, bromas y recuerdos. Se habla de fútbol, de la vida, de los grandes equipos y jugadores de la zona como el Chala Parra, un hijo pródigo del Trueno Verde e ídolo de Cipo: “El mejor, tenía todo para haber triunfado en el fútbol grande”.

image.png Mesaza. Las leyendas del pueblo en un reencuentro alegre y emotivo. Antonio Spagnuolo.

También se recuerda con cariño al gran DT del equipo, Domingo Colantuono. Y el momento más emotivo de la noche: el brindis con las copas en alto en honor al amigo fallecido, Hernán Salamanca. "Lo extraño mucho", admite más de uno al borde de las lágrimas.

La velada se prolonga hasta altas horas de la madrugada aunque con un grupo más reducido. Y en el final prometen “repetirla pronto”. Campeones de ayer, hoy y siempre. Un aplauso para el asador y para estos cracks de todos los tiempos. Héroes de Oro.

WhatsApp Image 2025-04-30 at 21.51.15.jpeg

Los presentes en el asado

Pepe Amati: presidente del club en esa época

Pablo Iachetti: Médico del plantel

Jugadores:

Carlos Monsalvez (arquero)

Gastón González (arquero)

Hugo López

Alejandro Martini

Claudio Gallucci

Fabio Gallucci

Fernando Iglesias

Horario López

Daniel Villarruel

Nelson Rodríguez

Claudio Siccolo

Anibal Iachetti

Mingo Perilli

Mirko Ledesma

Omar Sandoval