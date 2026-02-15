Arbitraje en contra, chau ascenso: La Amistad no pudo en la final ante FADEP

Al equipo cipoleño le cobraron dos penales en contra, una expulsión y un sinfín de posiciones adelantadas.

Historia repetida que se veía venir. Con otro arbitraje muy dudoso, esta vez fue La Amistad quien sufrió en una de las cuatro finales por el ascenso al Federal A. El equipo cipoleño no pudo contra FADEP , que contó con el aporte de Diego Novelli y sus asistentes.

Las decisiones de los jueces incidieron directamente en el 3 a 2 del equipo de Mendoza sobre el conjunto "amigo" que se la bancó con uno menos, levantó el marcador dos veces y estuvo cerca de los penales.

El equipo cipoleño jugó esta instancia por primera vez y no pudo conseguir un logro histórico en Villa Mercedes, San Luis.

Desde el comienzo, el trámite se dio disputado pero abierto, con oportunidades de los dos lados. Tras un desborde de Luciano Ortega, el goleador Gonzalo Klusener erró un gol increíble adelante del punto penal.

La Amistad respondió con Santiago Gómez como jugador más peligroso. Primero remató por arriba del travesaño entrando al área por derecha y luego ensayó una media vuelta cerca del arco, pero el balón pasó cerca de los tres palos.

En el ida y vuelta, FADEP aprovechó los espacios para tirar centros y uno desde la izquierda de Ortega fue cabeceado por Brian Zabaleta, que abrió la cuenta con un frentazo impecable al ángulo derecho de Exequiel Lara.

Luego, el partido no tuvo tantas situaciones y el equipo de Alfredo Tizza zafó de un tiro libre de Navarro que salió muy cerca.

Pero una vez más, La Amistad demostró que es un equipo picante, porque cuando todo hacía pensar que el primer tiempo era para los mendocinos, llegó la igualdad.

Sobre los 44', un remate colocado desde afuera del área de Mauro García pegó en el travesaño y en el rebote apareció el defensor Nicolás Figueroa para cabecear la pelota al gol.

En el arranque del complemento, con la entrada de Yoel Juárez por García, La Amistad fue más profundo y tras el desborde del ingresado, Gómez se lo perdió rematando de sobrepique.

Entonces, el arbitraje empezó a jugar su partido. Ya en la etapa inicial se habían visto algunos fuera de juego sancionados por Martín Nardelli que dejaron varias dudas, pero la final por el ascenso se quebró cuando a los 11' del segundo tiempo Diego Novelli cobró un penal polémico.

Klusener se desplomó cuando la pelota lo había superado y tenía la marca de Lucas Mellado. El juez cobró la pena máxima, le sacó la segunda amarilla al volante cipoleño y La Amistad se quedó con diez. El delantero cambió la ejecución por gol con un derechazo cruzado y el equipo de Mendoza se puso 2-1.

Otra vez parecía estar todo cuesta arriba, pero el alma del conjunto "amigo" apareció de nuevo. Figueroa agarró la lanza desde el fondo, descargó para Guajardo, éste a Nicolás Alonso y todos fueron a buscar al área. El centro del lateral derecho fue perfecto y Gómez apareció en el área chica para estampar el 2 a 2 y darle justicia al resultado.

Lo de los jueces de línea fue como se esperaba. Tanto Nardelli, en el primer tiempo, como Leonel Suárez, en el segundo, cobraron posiciones adelantadas inchequeables.

Emiliano Gómez estuvo a punto de meter el tercero para FADEP, pero su remate pegó en el palo, mientras que Gómez también le pasó cerca a la victoria con un zurdazo que se fue por arriba.

Ya en el final, el equipo de Mendoza fue a buscar con todo y La Amistad, con uno menos, aguantó y apostó por un contragolpe.

En tiempo adicionado, Novelli cobró otro penal de Figueroa al ingresado Matías Persia, en otra decisión muy difícil de justificar con las imágenes. Pese a las protestas, Klusener volvió a ejecutar de manera impecable y le dio el ascenso a su equipo.

El árbitro tenía que adicionar por lo menos cinco minutos más, pero dio uno solo, pitó el final y se fue custodiado por la policía, como ya es costumbre.

SÍNTESIS

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bruno Costella, Federico Pérez; Nicolás Igargúa, Brian Zabaleta, Pablo Dellarole; Matías Navarro; Luciano Ortega y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza

Goles: PT 22 Zabaleta (F), 44 Nicolás Figueroa (LA). ST 14 Klusener de penal (F), 28 Gómez (LA).

Expulsado: ST 12 Lucas Mellado (LA)

Árbitro: Diego Novelli

Cancha: Jorge Newbery, Villa Mercedes