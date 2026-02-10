Todo listo para La Corrida 2026: presentan la remera oficial y abren las inscripciones

La Corrida Ciudad de Cipolletti cumple 40 años, presenta su remera oficial, abre inscripciones y amplía el cupo a 20.000 participantes para la edición aniversario. Enterate los detalles.

Este viernes, se presenta oficialmente la corrida de Cipolletti y abres las inscripciones a los 4 y 10 k.

La ciudad comienza a palpitar una de sus celebraciones deportivas más emblemáticas. Este viernes 13 de febrero, a partir de las 10, se realizará el acto oficial de presentación de la remera de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti , en el Parque Rosauer, ubicado en la intersección de Mengelle y Mariano Moreno. El evento marcará el inicio formal de las actividades rumbo a una edición histórica que volverá a reunir a miles de atletas y familias de toda la región.

Durante la presentación se darán a conocer los nuevos diseños de las remeras destinadas tanto a los corredores competitivos como a los participantes de la tradicional corrida familiar.

Además, se exhibirán las pecheras que utilizarán las mascotas que participen del evento , una propuesta que se consolida por segundo año consecutivo con el objetivo de promover el cuidado responsable de los animales y fomentar su integración en las actividades recreativas de la comunidad.

Presentacion corrida 39 Cipolletti.png El Parque Rosauer será nuevamente el escenario de presentación oficial de la corrida. Alejo Maimo

Inscripciones y cupos ampliados

La Dirección General de Deportes informó que, en simultáneo con el acto de presentación, se habilitará el enlace de inscripción para las pruebas de 4 y 10 kilómetros, que estará disponible desde el mismo viernes 13 de febrero en el sitio oficial del Municipio. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 5 de marzo inclusive, o hasta completar el cupo total previsto para esta edición.

En el marco de los festejos por las cuatro décadas de la competencia, la organización decidió ampliar el número de participantes a 20.000 personas en la modalidad familiar, además de 1.000 lugares para corredores profesionales y 500 cupos destinados a quienes deseen participar junto a sus mascotas.

La ampliación busca permitir que más vecinos y visitantes puedan acceder a la tradicional remera oficial y formar parte de uno de los encuentros deportivos más convocantes de la Patagonia.

Mascotas corrida cipolletti.png Las mascotas volverán a protagonizar la corrida. Prensa Municipalidad Cipolletti

“Cipolito”, la nueva mascota oficial

Otra de las novedades que acompañará la edición aniversario será la presentación de la mascota oficial de la Corrida, denominada “Cipolito”. Se trata de un cuis, animal característico de la región, que simboliza la identidad local y el espíritu deportivo de la ciudad. La figura fue concebida como un personaje cercano y amigable, pensado para acompañar las distintas actividades vinculadas al evento y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad.

La inclusión de mascotas en la corrida continuará siendo un eje destacado de la organización. En este sentido, el municipio anunció que reforzará las campañas de vacunación y control sanitario a través del área de Zoonosis, con el objetivo de garantizar que los animales que participen cumplan con los requisitos necesarios. En las próximas semanas se informarán las fechas y lugares donde se realizarán las jornadas gratuitas de vacunación.

CORRIDA CIPOLLETTI El evento atlético tendrá lugar el 7 de marzo a las 20 sobre calle Pacheco. Gentileza

Una edición histórica

La 40° Corrida Ciudad de Cipolletti se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 20, en el circuito homologado de calle Pacheco, escenario tradicional de la competencia. La prueba volverá a reunir a atletas de distintos puntos del país y del extranjero, consolidándose como la carrera de calle más importante de la Patagonia y uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario regional.

A lo largo de sus cuatro décadas de historia, la Corrida se transformó en un símbolo de la identidad cipoleña, combinando el alto rendimiento deportivo con la participación masiva de familias, instituciones y vecinos que cada año se suman a la celebración. La edición 2026 promete superar las expectativas con un mayor número de participantes, nuevas propuestas recreativas y el espíritu de encuentro que caracteriza a este tradicional acontecimiento.