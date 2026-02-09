La Amistad finalista: la importancia de un plantel largo

El equipo cipoleño buscará el ascenso el próximo domingo contra FADEP de Mendoza. Cantidad y calidad en el plantel, una de las claves.

Una de las características de La Amistad es que año a tras año tiene planteles de jerarquía para jugar el Regional Amateur. Si bien esta es la primera vez que supera la zona Patagónica y se erige como el mejor equipo del sur del país, sobre tres intentos, siempre ha contado con cantidad y calidad de futbolistas.

La edición 2025/2026 es otra demostración y a partir de allí se explica parte de la buena campaña del equipo de Alfredo Tizza, que el próximo domingo enfrentará a FADEP de Mendoza en una de las cuatro finales para subir al Federal A.

En el segundo tiempo, los ingresados Nicolás Domínguez y Mauro García marcaron los goles que rubricó el 3 a 0, demostrando el recambio con el que cuenta La Amistad.

ON - Futbol La Amistad vs Deportivo Roca (6) Omar Novoa

"Nos tocó entrar con Mauro desde el banco, estamos bien todos y hay que aportar para ayudar al equipos siempre. Creo que allá sacamos un gran resultado y acá con nuestra gente y la cancha hicimos un buen partido. Ahora a esperar el rival que sigue", dijo el volante ofensivo a LMCipolletti.

Pese a que todavía estaba el capitán, Kevin Guajardo, en cancha, Domínguez se tuvo fe para patear: "Él me dio la confianza para que la agarre y patee. No soy de patear en los entrenamientos, pero me sentí bien y él me dejó. Creo que se fue un buen gol y sirvió para ayudar al grupo".

Sobre el próximo rival, el creativo de La Amistad declaró: "Ya estuvimos viendo algo, pero seguramente en los próximos días analizaremos el partido"

Por su parte, García volvió a anotarse en el marcador, como ya lo había hecho en fases anteriores. "Sabíamos que ellos se iban a hacer fuerte de local, nosotros teníamos que ir a poner lo nuestro y nos vinimos con un gran resultado. Sabíamos que de local nos íbamos a hacer fuertes y se demostró", sostuvo el delantero.

En la previa al partido de vuelta, García confesó que los nervios se hicieron sentir: "Lo vivimos con ansiedad, anoche me costó dormir. Entramos desde el banco, tenemos un grupo enorme y queda un pasito más".

El próximo domingo, en la cancha de Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis, La Amistad buscará el ansiado ascenso, ese que viene buscando desde su fundación hace poco más de una década.

"Confío en el grupo y en el cuerpo técnico. Fuimos paso a paso y demostrando lo que se ve reflejado hoy en día", finalizó el atacante.

la amistad finalista (4)

Las otras sedes

Atlético Escobar y Ferro de Pico se enfrentarán en el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino.

Juventud Unida Gualeguaychú y Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) se verán las caras en el estadio de Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero.

General Paz Juniors y Tucumán Central jugarán en el estadio Bicentenario de Catamarca.