La Amistad jugará una de las cuatro finales para subir al Federal A

El equipo cipoleño goleó a Boxing de Río Gallegos y se quedó con la zona Patagónica del Regional Amateur.

Con fútbol de alto vuelo y una clara diferencia de jerarquía, La Amistad se quedó con la serie decisiva de la zona Patagónica del Regional Amateur y jugará por uno de los cuatro ascensos al Federal A. El equipo cipoleño superó 3 a 0 a Boxing de Río Gallegos en el partido de vuelta y se adjudicó la contienda por 5 a 2 en el global.

Es la primera vez que el conjunto "amigo" logra pasar esta fase sobre los tres intentos de su historia. Kevin Guajardo volvió a ser la gran figura y así los de Alfredo Tizza mantienen el sueño intacto de subir de categoría.

Cuando más lo necesitaba, La Amistad sacó a relucir su mejor cara. Después del 2 a 2 en la ida , donde tuvo momentos de zozobra, impuso condiciones en su cancha de césped natural de la mano de su mejor futbolista.

El primer tiempo de este domingo podría haber terminado con goleada si la contundencia del local hubiese sido acorde con las opciones que generó desde los pies de Kevin.

En posición de enlace, hizo lo que quiso y le sirvió el gol a varias de sus compañeros.

la amistad finalista (2)

La primera diferencia llegó temprano, cuando a los 15' Santiago Gómez definió fuerte y arriba para poner al frente a La Amistad. Al igual que en el inicio del partido de ida, el delantero fue clave con su tanto.

Bajo el calor valletano, el equipo cipoleño justificó la victoria.

A Boxing todo le costó mucho y solo se mantuvo con chances por los goles que erró el local. Ya en el complemento, después de fallar algunas opciones, llegaron los tantos de Mauro García, de cabeza, y Nicolás Domínguez, con un tiro libre en el final del encuentro.

la amistad finalista (3)

Ahora, con la alegría y la ilusión a cuestas, La Amistad jugará frente a FADEP de Mendoza, en partido único y con sede a definir, para resolver uno de los cuatro ascensos al Federal A.

Los detalles serán decididos por el Consejo Federal el próximo martes, luego de un encuentro entre representantes de los ocho clubes finalistas.

Tras ganar su grupo y superar consecutivamente a Independiente de Neuquén, San Patricio del Chañar, Deportivo Roca y Boxing, el equipo cipoleño quiere hacer historia.

la amistad finalista

La síntesis del partido entre La Amistad y Boxing

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Yoel Juárez y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza

Boxing: Bruno Rojas; Iván Mendéz, Gianluca Gironi, Pablo Zalazar, Adrián Castillo; Jeremías Gallardo, Ignacio Montes, Axel Kostelak, Ulises Quiroz; Marcelo Rodríguez y Facundo Erramuspe. DT: Matías Clavel

Goles: PT 15 Gómez. ST 43 García, 46 Domínguez

Cambios: ST 15’ F. Bórquez y T. Agüero por Erramuspe y Gallardo (B), 20’ E. Nieto y E. Gallardo por Castillo y Kostelak (B), 23’ M. García por Martínez (LA), 28’ N. García por Juárez (LA), 34’ E. Sandez por Rodríguez (B) 40’ N. Domínguez y S. Garcés por Gómez y González (LA)

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: La Amistad