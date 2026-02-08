Imputaron y quedan presos dos hombres por el sangriento crimen en pleno centro de Bariloche

El asesinato ocurrió cerca del Centro Cívico y generó una enorme conmoción. Cámaras de seguridad registraron el hecho y además declararon testigos presenciales.

El sangriento ataque mortal se produjo en pleno centro de Bariloche, un punto muy transitado por turistas y pobladores.

El Ministerio Público Fiscal informó que le formuló cargos contra dos hombres por el homicidio de otro en pleno centro de Bariloche la noche del viernes 6 de febrero.

Ambos quedaron en prisión preventiva por el plazo de los próximos dos meses , igual lapso solicitado para realizar la investigación penal preparatoria.

La víctima fue identificada como Luis Adrián Araneda de 30 años de edad, mientras que los acusados son Tomás Fenillán Córdoba y Diego Huentecura , informó el sitio anbariloche.

Un puntazo con un cuchillo de grandes dimensiones

El hecho se produjo en la calle Moreno, entre Rolando y Palacios, allí, según destacó la Fiscalía "en convergencia intencional y acuerdo de voluntades, le causaron la muerte a la víctima, utilizando un cuchillo de grandes dimensiones".

El ataque provocó una enorme conmoción, dado que se produjo en un sector situado a pocas cuadras del Centro Cívico, uno de los principales atractivos turísticos que obrece la ciudad cordillerana rionegrina.

"En momentos en los que el fallecido se encontraba junto a otras personas consumiendo bebidas alcohólicas en la puerta de un comercio, se hicieron presente los imputados y comenzaron a agredirlo verbalmente. Uno de ellos lo arrinconó contra la vidriera y le efectuó patadas y golpes de puño, mientras el otro hombre alentaba a su consorte y le realizaba a la víctima gestos con sus manos. Seguidamente quien lo estaba agrediendo extrajo un cuchillo y le asestó una puñalada", explicó la acusación.

Crimen centro Bche Durante la madrugada de este sábado se realizaron dos allanamientos. En uno se detuvo a uno de los sospechosos. Otro se entregó voluntariamente. Ministerio Público Fiscal

Sustentó tal imputación en los registros de las cámaras de seguridad cercanas, diversos testimonios y evidencia reunida durante la madrugada del sábado.

La Fiscalía destacó que "las imágenes permiten observar el desarrollo del suceso y la posterior retirada de las personas involucradas".

Además, se incorporaron declaraciones testimoniales, entre ellas las de dos personas que presenciaron el hecho. El Fiscal indicó que en un allanamiento en el domicilio de una de las personas imputadas, se secuestró la vestimenta que habría utilizado al momento del hecho y se concretó su detención. Mientras que el otro hombre se entregó voluntariamente el sábado por la mañana.

Un menor vio todo

A ello se sumó un acta de detención y un informe de más de treinta páginas elaborado por la Brigada de Investigaciones, que da cuenta del trabajo realizado para reconstruir lo sucedido. En el legajo consta además la declaración de una persona menor de edad que se encontraba junto a las personas imputadas.

El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de dos meses de investigación, con el objetivo de continuar recolectando evidencia.

La defensa pública, que asistió a una de las personas imputadas, se opuso a la formulación de cargos. Argumentó que su asistido no habría instigado ni alentado la conducta atribuida y que, a su entender, de los registros fílmicos no surge una ejecución común del delito ni una coautoría. En función de ello, solicitó que no se tengan por formulados los cargos. El defensor del otro hombre, en tanto, no manifestó objeciones a la formulación de cargos.

Finalmente, el juez tuvo por formulados los cargos e impuso la prisión preventiva de ambos por el mismo plazo de dos meses haciendo lugar al pedido de la Fiscalía que consideró existente el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación.