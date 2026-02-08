Dos heridos en un brutal choque en la Ruta Provincial 65

Impactaron dos autos en Fernández Oro y Bomberos tuvieron que extraer a los conductores que habían quedado aprisionados. Ambos fueron hospitalizados.

Bomberos de Fernández Oro debieron utilizar herramientas neumáticas de corte para extraer a los conductores de los autos que chocaron.

Dos autos chocaron en la Ruta Provincial 65 y sus conductores debieron ser rescatados en un arduo procedimiento , debido a que habían quedado aprisionados dentro de los habitáculos . Ambos fueron hospitalizados.

El incidente vial se produjo el sábado alrededor de las 19 en inmediaciones de la bodega Vagnoni de Fernández Oro , ubicada en dirección a Allen.

Por causas que aún no se precisaron, impactaron un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa . Tampoco se indicó la mecánica del hecho. Ambos rodados quedaron sobre la banquina . El Corsa varios metros adentro entre la maleza agreste del terreno aledaño.

Choque entre Allen y Oro 3.png

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la vecina localidad, Diego Colantuono, informó que concurrieron al lugar con dos dotaciones y nueve efectivos.

Destacó que tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas de corte para extraer a las víctimas. Las dos personas, que en principio se trasladarían solas, fueron hospitalizadas. Uno en Fernández Oro y el restante en Allen. No se habían reportado lesiones de gravedad.

Además de Bomberos y personal de salud también trabajaron efectivos policiales. El tránsito vehicular fue interrumpido hasta que los uniformados lo liberaron una vez cumplidas las tareas de asistencia a los accidentados. Habían convocado al equipo del Gabinete de Criminalística para que efectuaran las medidas periciales que determinarán como se produjo el choque y si hubo responsabilidades entre los conductores.

Lo chocó la rueda de un camión

Un Fiat Cronos resultó con serios daños en su parte frontal izquierda al ser impactado por un trozo de cubierta que se le desprendió a un camión. Afortunadamente los ocupantes del auto, entre ellos un menor, resultaron ilesos. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 20 en la Ruta Nacional 22, en cercanías de Chimpay, la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

Choque rueda camión

La Policía acudió al lugar y se encontró con el rodado menor visiblemente dañado. Su conductor explicó que circulaba desde Neuquén hacia Trelew, Chubut, y que un camión que transitaba en sentido contrario habría sufrido el desprendimiento de parte de una cubierta que lo impactó.

El hombre dijo que no logró observar las características del camión, informó el sitio 7enpunto. Mientras que el chofer siguió su marcha al, se presume, ignorar lo que había sucedido. Las tres personas que viajaban en el auto, dos mayores y un menor, resultaron sin heridas.