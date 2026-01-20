Policiales LMCipolletti accidente fatal Accidente fatal en la Ruta 65: un hombre murió tras chocar en moto contra un camión

Un grave accidente se registró sobre la ruta provincial entre Cipolletti y Fernández Oro. Un hombre murió en el siniestro vial.







Una persona murió en un accidente sobre la Ruta 65. Antonio Spagnuolo

Pasado el mediodía, un accidente fatal fue registrado sobre la Ruta 65, en el tramo que une a Cipolletti con Fernández Oro. Por causas que todavía se investigan, un camión chocó a una moto y un hombre murió en el siniestro. Personal policial, de salud y Tránsito trabajan en el lugar.

Según relataron testigos que circulaban por el sector, el siniestro fatal ocurrió sobre la ruta provincial a la altura del nuevo paso a nivel Mosconi que inauguró la municipalidad de Cipolletti, pasando la estación de servicio Shell que une la Ruta 65 con la calle Presidente Perón.

En las primeras hipótesis, describieron que el accidente fue protagonizado por un camión arenero y una moto, aunque se desconoce la empresa a la que pertenece. "El camión venía por la Ruta 65 y parece que intentó doblar para cruzar las vías. En ese momento impactó con la moto, aunque se desconoce cuál era la dirección que llevaba", plantearon testigos.