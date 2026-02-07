Robaron un auto y horas después apareció recién pintado y sin patentes

El Ford Fiesta había sido robado este sábado y luego fue hallado por la policía. En el interín lo pintero de rojo intenso. Dos hombres fueron imputados.

El hombre que conducía el auto, que aparece pintado de un rojo furioso, fue imputado por el delito de encubrimiento. Su compañero.

Dos hombres fueron atrapados por andar en un auto que horas antes habían denunciado como robado . Lo curioso es que al vehículo, un Ford Fiesta , le habían pintado de color rojo intenso para, se presume, desorientar su búsqueda. Pero la maniobra quedó al descubierto.

El incidente ocurrió este sábado en horas de la mañana en el barrio Fiske Menuco , ubicado al noreste de General Roca sobre el límite del sector de bardas, cuando policías de la Comisaría 31ro que realizaban recorridas de prevención advirtieron al rodado estacionado con dos hombres en su interior frente a un comercio de la calle pasaje Los Ciruelos.

Algo olía raro

Lo primero que llamó la atención de los uniformados fue que carecía de las dos chapas patentes. Pero además por el olor y el tono de la chapa descubrieron que estaba recién pintado. Por si fuera poco, notaron que el tambor de arranque había sido violentado.

Ante el cúmulo de detalles sospechosos los policías procedieron a la verificación del vehículo, dado que además tenían conocimiento que estaban buscando uno similar que poco antes habían sustraído. Y resultó ser el mismo.

En cuanto a los dos sujetos, fueron identificados en el lugar y tras consultar en la base de datos policial, determinaron que no registraban pedidos vigentes.

Barrio Fiske Menuco Roca

De todos modos, le dieron intervención a la Fiscalía de turno, dado que se movilizaban en un coche robado y como mínimo les cabe el delito de encubrimiento.

El conductor fue aprehendido, mientras que el otro ocupante fue imputado en la misma causa. En tanto que el Fiesta fue secuestrado, y luego de que los integrantes del Gabinete de Criminalística realizaran las tareas periciales de rigor, fue devuelto a su propietaria, con la colaboración de personal de Tránsito del municipio roquense.

Mujer conducía borracha y le sacaron la camioneta

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial concretó un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del kilómetro 1177, frente a la unidad policial de General Roca.

En el marco del operativo, se controló un vehículo Renault Duster Oroch, color gris, el cual era conducido por una mujer mayor de edad. Al someterla al test de alcoholemia, el mismo arrojó resultado positivo, registrando una graduación de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, informaron fuentes policiales.

Secuestro camioneta alcoholemia

Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo y de la licencia de conducir correspondiente, conforme a la normativa vigente. Asimismo, se hizo entrega de las llaves del rodado a la conductora, quedando a disposición de las actuaciones administrativas correspondientes.