La Policía detuvo a uno de los prófugos de la Comisaría Tercera

Fuentes policiales confirmaron la detención de uno de los dos presos que escaparon de la Comisaría Tercera de General Roca.

En un operativo rápido y preciso, la Policía de Río Negro logró detener a Luca Nicolás Torres , uno de los dos internos que se había fugado de la Comisaría Tercera durante la madrugada del jueves. La captura se concretó en el barrio Fisque Menuco, lugar de origen del detenido.

Según detalló la Policía, tras un despliegue que combinó la investigación previa de los uniformados con la colaboración de vecinos y la inmediata intervención del personal de la Comisaría 31°. Mientras tanto, Ramiro Ezequiel Sosa, el otro prófugo, continúa siendo intensamente buscado.

El procedimiento se activó a partir de un llamado a la unidad policial, donde un vecino alertó sobre la presencia de los evadidos con datos precisos. Esa información coincidía con las tareas de inteligencia que ya venían desarrollando los efectivos, quienes tenían datos de que ambos estaban escondidos en alguna de las viviendas del barrio.

Con esa doble confirmación, los móviles policiales se dirigieron de inmediato al lugar. La intervención fue precisa y los policías capturaron a uno de los prófugos en el patio de una vivienda de la calle Honduras, en la que no habían personas en su interior.

profugo roca

La escena se vivió con tensión y expectativa. Los vecinos observaron desde la calle cómo los efectivos actuaban, logrando reducir al detenido sin que se produjeran incidentes. Torres se mostró tranquilo al momento de ser asegurado, no ofreció resistencia y fue trasladado de inmediato para quedar a disposición de la fiscalía interviniente.

En paralelo, fue el propio Torres el que aseguró que Sosa estaba con él y aportó datos de cómo estaba vestido. El personal interviniente no logró divisarlo, aunque amplió el operativo de búsqueda hacia el barrio Malvinas y el Parque Industrial I. Esa colaboración permitió mantener la presión sobre distintos sectores de la ciudad, demostrando la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

La captura de Torres representa un paso fundamental en la investigación del crimen de Julián Dobra, causa en la que está acusado de ser autor del homicidio. El Ministerio de Seguridad destacó la eficacia del operativo y reafirmó el compromiso de la fuerza provincial de actuar con rapidez y determinación frente a situaciones de riesgo.