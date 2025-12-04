Fuertes lluvias, tormentas y vientos de más de 90 km/h: la alerta que emitió el SMN

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional las tormentas estarán presentes por varios días.

Una serie de alertas amarillas esta vigente en la previa del comienzo del fin de semana largo.

En la segunda mitad de la semana y anticipando un fin de semana largo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó, mediante un alerta meteorológico , que gran parte del país se verá afectado por tormentas en la jornada de este jueves y fuertes vientos.

Según precisó el organismo, rigen varias alertas de nivel amarillo en el país, y se publicaron una serie de recomendaciones para las próximas horas que serán sumamente inestables.

Una de las alertas emitidas para este jueves, advierte sobre la presencia de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", agregaron.

Las provincias afectadas son Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y, en menor alcance, Tucumán.

tormentas

Para Buenos Aires, el SMN difundió que las intensas lluvias, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, también se solaparán con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", informaron.

Fuertes vientos que superarán los 90 km/h

Por otro lado, se emitió otra alerta de nivel amarillo. Según precisó el organismo dependiente del ministerio de Defensa, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h".

Esta advertencia rige solamente para la provincia de Santa Cruz durante este jueves.

mapa_alertas (18)

Para evitar los inconvenientes que potencialmente pueda generar el viento fuerte, recomendaron no salir, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, "como masetas, sillas o toldos" cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse bajo árboles, carteles, marquesinas o postes y conducir con particular precaución.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso intensas lluvias con vientos fuertes y actividad eléctrica:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El alerta se extiende por varios días

El SMN informó que el alerta por tormentas extenderá su vigencia por los siguientes dos días. Para el viernes, se espera que Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy mantengan sus alertas por tormentas, en algunos casos más extendidos a lo largo de los territorios provinciales.

Para el sábado, el área afectada por tormentas se reducirá notoriamente, abarcando hasta tres provincias: Mendoza, San Juan y una pequeña porción de La Rioja se encuentran bajo alerta amarilla.