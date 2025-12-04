Aguinaldo: ¿Hasta qué fecha se puede pagar según la ley?

Existe un plazo máximo legal para su acreditación. A quiénes les corresponde y cómo se calcula el monto.

El aguinaldo de diciembre llega unos días antes de las Fiestas de Fin de Año.

Con la llegada de diciembre vuelve una de las consultas más frecuentes entre los trabajadores: hasta qué día pueden pagar el aguinaldo .

La normativa vigente fija un límite para el depósito de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario en 2025, que alcanza tanto a empleados en relación de dependencia, como así también a beneficiarios de prestaciones de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con el cierre del 2025 a la vista, muchos empiezan a hacer cuentas con el aguinaldo en mente. ¿Cómo se calcula y cuándo llega?

El Sueldo Anual Complementario (SAC), se liquida en dos cuotas cada año, una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% del salario más alto recibido en el semestre correspondiente. Es decir, para la de diciembre se toma como referencia el mejor salario mensual que obtuviste entre julio y diciembre.

Si alguien comenzó a trabajar en medio del semestre, o no completó los seis meses, el monto se calcula de forma proporcional al tiempo trabajado.

En ciertos convenios, como el de comercio, además se consideran los adicionales remunerativos como antigüedad, presentismo, sumas fijas, siempre que sean remunerativos, al momento de calcular la base.

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

Estas son las personas que pueden cobrar el aguinaldo:

Trabajadores bajo relación de dependencia formal.

Personal de la administración pública, nacional, provincial o municipal, empresas del Estado, organismos descentralizados, empresas estatales o mixtas.

Jubilados y pensionados del sistema correspondiente.

Quedan afuera quienes no tienen relación de dependencia formal. Es decir, muchos monotributistas, trabajadores informales o quienes reciben solo planes sociales.

Hasta qué fecha se paga el aguinaldo en diciembre 2025

Según la normativa, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 18 de diciembre. Este año, por cuestiones prácticas, se contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles, por lo que se cree que el límite final será el 24 de diciembre.

En algunos casos, como los de jubilados o pensionados, el pago puede coincidir con la fecha habitual de cobro del haber mensual, siguiendo el calendario de terminación de DNI.

Jubilados: confirmaron montos totales con bono más aguinaldo

ANSES anunció los montos actualizados y el calendario de pagos de diciembre para los jubilados y pensionados. Además, informó que habrá un bono destinado a los beneficiarios de sus programas.

En ese sentido, se confirmó el otorgamiento de un bono de $70.000 correspondiente al undécimo mes del año destinado a quienes cobren los haberes mínimos. La medida quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre.

Según lo indica la normativa, la finalidad de este pago adicional es "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

Cómo quedarán las jubilaciones que se cobrarán en diciembre

Con el bono y el pago del Salario Anual Complementario (SAC), la jubilación mínima quedará conformada de la siguiente forma:

- Haber mínimo base: $340.879,59

- Bono extraordinario: $70.000

- Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79

El total será de $581.319,38. Este monto es uno de los mayores que reciben las personas que están en la base previsional.