Encapuchados en violento golpe comando: un insólito descuido fue clave en la investigación

La banda maniató al matrimonio y sustrajeron 200.000 pesos y joyas. La banda dio pasos en falso que permitieron avances para que la policía los identifique.

Los tres hombres fueron imputados y dos de ellos quedaron detenidos en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. Resta identificar al cuarto integrante de la banda.

La ciudad de General Roca fue protagonista de un robo comando que tuvo como víctimas a un matrimonio de adultos mayores , la noche del jueves 27 de noviembre. Cuatro hombres con pasamontañas treparon las paredes, maniataron a los dueños y escaparon con 200.000 pesos y joyas . Esta mañana se realizó la imputación de los tres hombres y quedaron detenidos en prisión preventiva.

En el marco de la investigación para dar con los responsables del asalto, ayer martes 2 de diciembre se llevaron adelante ocho allanamientos simultáneos que derivó en la detención de dos hombres y la imputación de un tercero . Todavía resta identificar al cuarto integrante de la banda que protagonizó el golpe comando.

El violento episodio sucedió el 27 de noviembre en una vivienda ubicada en la calle España al 1100 . El video de las cámaras de vigilancia captó la impunidad de los movimientos de cuatro hombres . Los asaltantes llegaron en un vehículo Volkswagen Venta blanco , treparon las paredes externas hasta acceder al interior de la vivienda.

Según la acusación, el robo se efectuó a las 21:45 cuando los hombres arribaron a la vivienda en un vehículo Vento. Los hombres con sus rostros semicubiertos y guantes, escalaron la pared delantera e ingresaron por la puerta trasera del inmueble.

Violenta entradera en General Roca

“Una vez en el adentro, dos tomaron cuchillos de la cocina e intimidaron a las víctimas, exigiéndoles dinero. Es así que se apropiaron ilegítimamente de aproximadamente 200.000 pesos y de alhajas” explicó el representante de la Fiscalía.

La investigación partió del análisis del recorrido del auto

De esta manera, los imputados salieron por la puerta delantera de la casa y se dieron a la fuga en el Vento. La investigación partió del análisis y seguimiento del recorrido del vehículo y una tobillera detectada.

La información recolectada derivó en los ocho allanamientos simultáneos que permitieron reunir evidencia que sustente la acusación. El análisis de las cámaras de seguridad, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), el informe de la Uadme por la tobillera que uno de los imputados llevaba al momento de cometer el hecho, fueron parte de la evidencia recolectada.

Múltiples allanamientos para detener a los responsables de la entradera

“Se trata de un hecho cometido contra dos personas adultas mayores con afectación una de ellas de su salud, cuestión que es manifiesta, así mismo restan recabar medidas para lo cual es necesario que los imputados continúen detenidos, entre ellas las pericias a los celulares, la rueda de reconocimiento, pericias concretas”, explicó la fiscal adjunta.

Ocho allanamientos en simultáneo para la recolección de pruebas

Por esta razón, se solicitó la formulación de cargos y los tres hombres fueron imputados en calidad de coautores por el delito de robo agravado por haber sido en lugar poblado y en banda, con el uso de arma y escalamiento.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los tres imputados, con el argumento del riesgo procesal de peligro de entorpecimiento a la investigación, que se trata de víctimas especialmente vulnerables, por tratarse de un matrimonio de adultos mayores.

La defensora penal adjunta que asiste a dos de los imputados se opuso a la medida cautelar. Argumentó que la recolección se pruebas se puede realizar sin la necesidad de que continúen detenidos, ya que hay otras medidas cautelares para reducir los riesgos como la prohibición de acercamiento a las víctimas, la colocación de tobillera, presentaciones personales y en última medida, la definición de dos meses de prisión preventiva.

Por otro lado, el defensor particular solicitó la prisión preventiva con modalidad domiciliaria o con una reducción de los días de detención.

Finalmente, la jueza de Garantías adhirió a los argumentos de la presencia de riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación y definió que dos de los imputados cumplan prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. Mientras que la tercera persona, la magistrada tuvo presente los argumentos del defensor particular y resolvió la preventiva de 15 días.