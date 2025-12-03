Ruta 22: fuerte choque en el ingreso a Cipolletti dejó a un hombre tendido en el asfalto

En el lugar intervino personal policial y de salud. El tránsito es lento.

Minutos antes de las 19 de este miércoles, se informó sobre un choque sobre Ruta 22 y calle Paso de Los Libres . En el siniestro se vieron involucrados una moto y un auto. El hecho se da en uno de los horarios de mayor tráfico por el sector, por lo que el tránsito es muy lento en estos minutos.

Producto del impacto, un hombre terminó tendido en el suelo en la mano que va hacia el este. Ante la situación, el Cuerpo de Seguridad Vial intervino para ordenar el caos y solicitó la intervención del sistema de emergencias SIARME.

Pocos minutos después, personal de salud llegó al lugar del incidente. Según datos proporcionados a LM Cipolletti , el hombre no presentaba consecuencias graves solo excoriaciones leves, sin signos de descompensación hemodinámica.

Detalles del hecho

Fuentes policiales detallaron a LM Cipolletti que los protagonistas fueron una moto marca Mondial 150 centímetros cúbicos de color azul que era manejada por un joven de 24 años domiciliado en Allen y un Renault Sandero bordo manejado por un hombre de 29 años oriundo de Neuquén.

En cuanto a las causas del incidente, el conductor del auto habría frenado de manera imprevista por lo que el motociclista que circulaba en la misma dirección lo impactó desde atrás, lo que provocó la caída sobre el asfalto.

Tras ser atendido por personal de salud, el joven fue trasladado al Hospital Pedro Moguillansky para realizarle estudios de rutina.