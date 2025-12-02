Cipolletti: se clavó un cuchillo tras discutir con su novia y terminó en el hospital

El sujeto de 25 años tuvo que ser asistido y trasladado al Pedro Moguillansky por la gran pérdida de sangre.

Un llamado al 911 alertó este lunes a las 22:30 sobre la presencia de una persona herida con un arma blanca en la intersección de Mengelle e Ituzaingó, en Cipolletti . De inmediato, el Comando Radioeléctrico informó el hecho y se envió una comisión al lugar y solicitó también la presencia de una ambulancia.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido en el suelo, con una herida en la pierna derecha que provocaba una abundante pérdida de sangre. Personas que se encontraban en la zona le realizaban presión para intentar contener el sangrado, mientras aguardaban la llegada del personal médico.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales a LM Cipolletti , el joven, de 25 años, había mantenido minutos antes una discusión con su pareja . En el marco del conflicto, y por motivos sentimentales, se provocó una autolesión con un cuchillo.

El personal de salud asistió al herido en el lugar y luego lo trasladó para su atención al hospital Pedro Moguillansky. Las autoridades confirmaron que el joven ingresó consciente y que se encuentra fuera de peligro.

Ladrón atacó a mordiscos a tres jóvenes

Este martes el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre que mordió a un adolescente con el fin de apropiarse de una bicicleta y un teléfono celular. Las víctimas son tres jóvenes -incluida una chica- que se encontraban en el Paseo Ferroviario de Cipolletti.

La calificación legal propuesta por la fiscalía fue de robo en grado de tentativa y lesiones leves, siendo responsable a título de autor.

El hecho ocurrió el domingo 30 de noviembre alrededor de las 20:30 en la plazoleta ubicada en calle Fernández Oro entre las calles Sarmiento e Italia, detrás de la calesita municipal, un sector con amplios y prolijos espacios verdes donde suelen concurrir muchas familias con niños a disfrutar de las tardes lindas, sobre todo los fines de semana.

Ladrón mordiscos El delincuente atacó a mordiscos a dos jóvenes cuando intentó robarles una bici en el Paseo Ferroviario. Policía Río Negro

Justamente en ese lugar se encontraban de manera recreativa los tres jóvenes, y uno de ellos estaba con una bicicleta rodado 26.

Pero de forma intempestiva se acercó un sujeto mayor de edad e intentó apoderarse mediante la fuerza y ejerciendo violencia de la bicicleta, y hasta amenazó a los menores con una varilla de aluminio de unos 30 centímetros, se precisó desde la Fiscalía local.

La chica entonces tomó su celular con el fin de llamar a la Central de Emergencias, pero el desconocido al advertirlo se abalanzó sobre ella con el fin de robárselo, pero sus amigos reaccionaron y salieron en su defensa, por lo que se desató un forcejeo.

E.C.P CALESITA (2) Estefania Petrella

Sin embargo el agresor los sorprendió porque además de piñas y patadas tenía entre sus armas de ataque su dentadura, y empezó a largar mordiscos.

En uno de sus tarascones hirió a uno de los muchachos en un brazo. De todos modos los chicos se impusieron y lograron reducirlo, para después llamar a la Policía. Al llegar los efectivos trasladaron demorado al atacante a la Comisaría 4ta, donde permaneció detenido hasta la audiencia llevada a cabo este martes.

La Defensora de Menores, en representación de las tres víctimas, adhirió a los hechos, la calificación legal y las evidencias presentadas por la fiscal.

Por su lado, la Defensora Oficial a cargo de la asistencia técnica del imputado, no manifestó planteos en disconformidad. La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, a solicitud de la fiscal, dispuso la presentación quincenal del imputado en la Oficina Judicial a modo de mantenerse a disposición del Poder Judicial y que se lo pueda notificar en caso de ser requerido. Es decir que el ladrón canino seguirá en libertad.