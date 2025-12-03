Rodrigo Buteler sobre trapitos y aguantaderos: "Es gente que consume y que roba para consumir"

El intendente ratificó la política de demolición de aguantaderos y el proyecto para erradicar a los trapitos de las esquinas.

El Concejo Deliberante aprobará esta semana la prohibición de la actividad de los trapitos en Cipolletti , una medida que se suma a la política de demolición de aguantaderos que aplica el Municipio para combatir la delincuencia "asociada al consumo" de alcohol y drogas , según afirmó el intendente Rodrigo Buteler .

Días después de otra violenta pelea entre trapitos , el titular del Ejecutivo cipoleño ratificó que e l Municipio continuará aplicando medidas para intentar controlar a las personas que limpian vidrios en los semáforos , en paralelo a la demolición de las viviendas señaladas por vecinos como aguantaderos.

Buteler afirmó que " es una problemática, creo que nos atraviesa todas las ciudades del Alto Valle" y la vinculó en parte al fenómeno Vaca Muerta. "Es mucha gente afuera (en los semáforos). Por Vaca Muerta a la región viene gente a trabajar o a buscar trabajo, y viene gente también que tiene problemas de consumo y viene a buscar suerte acá porque en la calle hay más poder adquisitivo", aseguró a LU5 .

"El problema no es solamente que limpian vidrios y a veces generan situaciones de peligro en el tránsito. El problema es que consumen delante de la gente o se ponen violentos cuando uno no les da plata", dijo el intendente sobre los limpiadores de parabrisas.

E.C.P TRAPITOS (23) - copia En cada esquina céntrica o al menos en la mayoría hay un trapito en Cipolletti. Estefania Petrella

Esta semana, el Deliberante de Cipolletti aprobará una ordenanza que obligará a cualquier persona que quiera hacer venta ambulante o brindar servicios en la calle a tramitar un permiso. "Como cualquier persona que quiera brindar algún tipo de servicio en alguna esquina de la ciudad para tener que venir a la municipalidad, y solicitar el permiso, nosotros veremos si se lo damos o no. Obviamente a esta gente no se lo vamos a dar", advirtió.

Para Buteler, la mayoría de los trapitos son personas "vinculadas a la delincuencia" por problemas de consumo y consideró que el primer paso para evitar problemas en Cipolletti es que no estén en las esquinas. "Nosotros nos presentamos con personal de la Municipalidad y podemos secuestrar los elementos que usan para limpiar vidrios. En caso de que lo vuelvan a hacer viene la Policía y los puede arrestar", concluyó.

Aguantaderos demolidos en Cipolletti

El intendente de Cipolletti afirmó que la política antitrapitos va de la mano de la demolición de aguantaderos, porque son espacios vinculados a la delincuencia y el consumo de drogas. Afirmó que en el caso de las casas tomadas está probado que la demolición da resultado. "Vos sacás un aguantadero del corazón de un barrio y ese barrio vuelve a tener tranquilidad porque ese aguantadero se transforma en un lugar donde le roban a todo el barrio y se manejan con mucha impunidad porque se meten en una propiedad privada y nadie puede entrar ahí", explicó.

Son espacios con un tipo de delincuencia "muy relacionada al consumo, porque es gente que consume y que roba para consumir, que le roba a quienes conoce de toda la vida. Son gente del barrio también que termina transformando su casa o la casa de un familiar, se la usurpa y trae gente de afuera y se transforma en una aguantadero", detalló.

E.C.P DEMOLICION PAGANO 937 (63) Un nuevo aguantadero fue derribado en Cipolletti. Estefania Petrella

Buteler afirmó que en la mayoría de los casos, las demoliciones fueron pedidas por vecinos o por familiares de quienes tomaron la vivienda. "Cuando se dan estas situaciones estas personas venden hasta los tirantes del techo. La casa queda completamente al revés porque la usan para todo", manifestó.

La demolición de casas u obras sin terminar que fueron ocupadas como aguantaderos no resuelve la inseguridad, reconoció Buteler. Sin embargo, ese no es el objetivo. "Lo que hacemos es devolver la tranquilidad al barrio, un barrio en el cual no se puede transitar libremente porque tenés un aguantadero. La lucha contra el delito sigue por otro carril junto a la Policía y la Justicia", expresó.

¿Qué pasará con los vendedores ambulantes en Cipolletti?

La ordenanza contra los trapitos regula la actividad comercial callejera por lo que involucra a los vendedores ambulantes. En el Municipio consideran que hay dos grupos de vendedores. Por un lado, vecinos de la ciudad o ciudades vecinas que ya son conocidos y, por otro, grupos de personas que llegan ocasionalmente con productos de estación y actúan en forma intimidante. Los primeros podrán seguir trabajando.

"Es cierto que tenemos algún vendedor ambulante histórico de una esquina de la ciudad con los que no tenemos problema, lógicamente. Pero también es importante que se pueda registrar y que tengamos el nombre y todos los datos de la persona", aclaró Buteler.

La ordenanza solo los obligaría a "declarar quién es y qué vende" para poder continuar trabajando en Cipolletti.

Asistencia a personas en situación de calle

El proyecto para erradicar la actividad de los trapitos generó críticas de algunos sectores de la comunidad que no comparten el diagnóstico del Municipio. Buteler rechazó que sea un ataque contra un sector vulnerable y resaltó que el Municipio tiene "un dispositivo para que las personas en situación de calle puedan dormir, comer y bañarse".

Sin embargo, "el problema es tenemos personas, que generalmente son estas personas (trapitos), que están volcadas a la delincuencia, entonces están en alguna esquina limpiando algún vidrio en algún horario, después están consumiendo, después están robando y obviamente no van a nuestros dispositivos".