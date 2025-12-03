Leve pena para el ladrón que fingió comprar un auto y se lo robó

Se apoderó de un Volkswagen UP en Cinco Saltos y escapó hacia Cipolletti, donde cayó tras una persecución. Tenía antecedentes delictivos y estará un breve tiempo en prisión.

Arsenio Cristóbal Silva fue atrapado en Cipolletti tras robar un auto en Cinco Saltos. Lo condenaron a dos meses de prisión.

El ladrón que se robó un auto en Cinco Saltos con la excusa de que estaba interesado en comprarlo y protagonizó una riesgosa persecución policial por la Ruta Nacional 151 y varias cuadras de Cipolletti donde finalmente fue atrapado fue condenado a dos meses de prisión efectiva en un juicio abreviado en el que reconoció su culpa.

El incidente, que generó una enorme conmoción por la envergadura del operativo , ocurrió el 30 de septiembre último minutos antes de las 16, cuando Arsenio Cristóbal Silva se presentó en un domicilio de Cinco Saltos donde ofrecían a la venta un Volkswagen UP color rojo , y manifestó que pretendía adquirirlo .

Poniendo en marcha un plan con un discurso que ya lo tenía aceitado (días antes había ocurrido un caso similar en Fernández Oro y también se lo adjudicaban a él), entabló una conversación con la propietaria , quien le brindó información técnica sobre el vehículo, y le permitió ver el motor, baúl y el interior del auto.

En un descuido se subió al auto y escapó

Sin embargo aprovechando un descuido de la mujer y que el auto se encontraba en la calle y con el motor encendido, se subió y se dio a la fuga.

Al advertir la maniobra, la damnificado alertó a la Policía con los datos del rodado y las características físicas y vestimenta del delincuente, mientras que su pareja salió en su persecución hasta que lo perdió de vista al tomar por la Ruta 151 en dirección a Cipolletti.

Para esto ya estaban al tanto de los sucedido diferentes unidades policiales y del Cuerpo de Seguridad Vial cipoleña, hasta que luego de transitar varias cuadras por la ciudad con los patrulleros detrás fue atrapado en la calle 25 de mayo entre Roca y San Martín. El procedimiento generó un gran revuelo dado los uniformados cercaron el sector y una gran cantidad de vecino se reunió en el lugar, donde el ladrón fue esposado en el suelo durante varios minutos rodeado de uniformados.

Ladrón Up Cinco Saltos 2.jpg

Arsenio Silva fue imputado por el delito hurto y quedó en prisión preventiva en la Comisaría 7ma de Cinco Saltos a la espera de su resolución judicial.

La causa avanzó hacia un juicio abreviado consensuado entre la fiscal Daniela Ramírez y los defensores oficiales Sebastián Nolivo y Alfonsina Stular, que requería el reconocimiento de la culpa por parte del acusado.

El acuerdo contemplaba una pena de solo dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, porque cuenta con antecedentes penales en Tierra del Fuego, donde el 4 de septiembre -es decir días antes- había sido condenado a un año y dos meses de prisión en suspenso más pautas de conducta por motivos no precisados.

Silva aceptó el castigo, con lo que quedó asentado que admitía haber cometido el hecho. En tanto que sus defensores pidieron que terminara de cumpliera la sentencia en la misma Comisaría de Cinco Saltos.

Persecución a alta velocidad en Ruta 151 terminó en pleno centro de Cipolletti

El juez Guillermo Merlo avaló el entendimiento entre las partes y dictó la sentencia en esos términos planteados.

Sostuvo que la autoría y su culpabilidad había quedado corroborada por las pruebas acercadas por la Fiscalía. Entre ellas la declaración de la damnificada y de los policías que participaron en el operativo. Además sumó la confesión del propio Silva.

En el fallo el magistrado dispuso poner al delincuente a disposición del Servicio Penitenciario provincial para que defina el lugar de alojamiento, aunque indicó que de ser posible quede en la Comisaría 7ma, como había requerido sus defensores.

En tanto, Merlo también ordenó comunicar lo resuelto y el cómputo del castigo al Juzgado de Instrucción 1 de Ushuaia, para que decidan “el temperamento que seguirán respecto a la eventual unificación de penas”.

Un caso similar en Fernández Oro

Días antes del hecho en Cinco Saltos ocurrió otro con una mecánica similar en Fernández Oro, donde un vecino que lavaba su Peugeot 206 recibió la visita de un desconocido robusto y con acento chileno, que expresó interés en adquirirlo. Charlaron sobre el estado del rodado y pidió que lo pusiera en marcha para escuchar el sonido del motor. Después solicitó dar una vuelta para probar su andar. Sin embargo en un descuido del dueño arrancó y escapó en dirección desconocida, informó el sitio local Oro en Noticias.

La policía local inició una investigación para atrapar el ladrón. Contaban con imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban momentos antes caminando por una vereda. Pero su paradero era desconocido, lo mismo que el vehículo que se llevó.