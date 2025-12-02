Polémica: un gremio pidió reducir la jornada laboral cuándo la temperatura "supere los 30 grados"

Se trata de un sindicato ligado a una de las instituciones educativas más prestigiosas del Alto Valle. La polémica estalló.

El Sindicato de los Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Sitraiupa) elevó a las autoridades del IUPA un pedido de reducción de la jornada laboral los días que las temperaturas superen los 30 grados , algo que generó la polémica e incluso la fuerte crítica de un sector de la sociedad.

La nota que lleva la firma de la secretaria general del gremio, Marina Cepeda, se filtró este martes luego de la última ola de calor que azotó la región de manera prematura a falta de casi un mes para el verano. Se abrió un fuerte debate entre docentes, estudiantes y personal de apoyo . Las redes sociales también explotaron.

En la nota, fechada el 26 de noviembre y dirigida a la secretaria general del IUPA, Sandra Nieva, el gremio solicitó “la reducción del horario laboral de todo el personal que se encuentre trabajando en espacios sin climatización o con climatización insuficiente, aquellas jornadas laborales que superen los 30 grados”.

REDUCCION HORARIO SITRAIUPA

La difusión del pedido generó reacciones diversas y hasta críticas de un sector de la comunidad educativa, que cuestionó la medida y su alcance. Sin embargo, desde el sindicato defendieron su postura al asegurar que responde a un problema real que afecta especialmente al personal de apoyo.

Los argumentos del sindicato

La secretaria general de Sitraiupa, Marina Cepeda, explicó que el planteo “remite a la situación que viven sobre todo los trabajadores de apoyo que se desempeñan en sectores sin climatizar o con climatización insuficiente para afrontar las altas temperaturas”.

Según detalló, el pedido gremial cuenta con el respaldo de un informe técnico elaborado por el responsable de Seguridad e Higiene de la Delegación de Trabajo de la provincia. “El informe solicita que se atienda de manera urgente la falta de climatización, entre otros puntos”, sostuvo.

iupa

"Como gremio tenemos el deber de velar por las condiciones de todo el personal. Tenemos compañeros y compañeras que trabajan en espacios sin condiciones; hemos tenido casos de trabajadores a quienes se les ha bajado la presión debido a las altas temperaturas, sobre todo en aquellos espacios que se encuentran en un primer piso con techos bajos”, remarcó Cepeda aclarando que esto responde a la responsabilidad gremial de garantizar condiciones laborales mínimas.

Desde Sitraiupa señalaron que ya se registraron episodios de descompensación en distintos sectores del edificio, principalmente donde la ventilación es escasa y la estructura limita la circulación del aire. Los casos se dieron, según indicaron, en áreas del primer piso donde las altas temperaturas se combinan con techos bajos, lo que agrava la situación térmica.

El pedido sigue en evaluación

Hasta el momento, las autoridades del IUPA no emitieron una respuesta pública respecto del planteo. El pedido continúa bajo evaluación institucional.

Mientras tanto, el gremio insiste en que la reducción horaria se trata de una medida preventiva para proteger la salud laboral, teniendo en cuenta los picos de calor que cada verano afectan a la región y la vulnerabilidad de quienes trabajan en espacios sin climatización adecuada.

Cabe destacar también que todo esto se da en un contexto de un fuerte enfrentamiento entre el gremio y la gestión de la institución, donde el sindicato pide la regularización de la administración, que hoy tiene como rector interino a Gerardo Blanes. La filtración del pedido, podría ser un vuelto a los reiterados reclamos públicos y mediáticos y por las medidas de fuerza que intentan poner en jaque al rector.