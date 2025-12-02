Fuera de control en Chile: un hombre desnudo atacó un auto argentino en una ruta

Los automovilistas frenaron de golpe mientras el agresor se lanzaba sobre el vehículo en movimiento. Todo quedó grabado. Ocurrió en Punta Arenas.

El hombre caminaba desnudo y ebrio sobre la CH-255, obligando a maniobras riesgosas de los automovilistas.

Conductores argentinos y chilenos se encontraron con una escena inesperada en la ruta: un hombre desnudo y fuera de control, lanzándose sobre los vehículos. Un accionar peligrosos que terminó registrado por quienes pasaban por el lugar.

El hombre irrumpía sobre el pavimento, obligando a maniobras bruscas y poniendo en riesgo la circulación en uno de los caminos más transitados entre ambos países. El episodio derivó en daños materiales, intervención policial y una detención que busca ordenar un hecho que pudo terminar en una tragedia.

Todo comenzó en el kilómetro 58 de la CH-255, al norte de Punta Arenas . Automovilistas reportaron que un hombre chileno de unos 50 años caminaba de manera errática, completamente desnudo y con un evidente grado de intoxicación. Su presencia obligó a frenadas repentinas , ya que se lanzaba sin aviso frente a vehículos que viajaban a velocidad sostenida.

Un hombre desnudo atacó a un auto argentino y le rompió el parabrisas en una ruta de Chile Carabineros detuvo al hombre a pocos kilómetros del lugar, tras varios avisos de conductores argentinos y chilenos.

Esta vía es una de las prolongaciones de la Ruta Nacional 3 que conecta con Ushuaia y recibe tránsito argentino de manera constante, por lo que la situación afectó a turistas y residentes que cruzan con frecuencia entre Tierra del Fuego y el continente.

Fotos y videos que circularon en redes mostraron momentos de tensión. La temperatura baja de la zona contrastaba con una imagen que sorprendió a todos los presentes. El hombre saltando sobre un auto detenido y otros intentos de subirse a la puerta de un camión en movimiento.

Daños materiales, agresiones y la intervención de Carabineros

El riesgo aumentó unos minutos después. El hombre tomó una piedra y la arrojó contra un automóvil argentino, lo que provocó la rotura del parabrisas. Este hecho generó imputaciones por daños a la propiedad, además de profundizar la preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Las llamadas de emergencia comenzaron a llegar de inmediato. Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond se movilizó hacia el sector tras recibir múltiples alertas. Los efectivos lograron interceptar al individuo a poca distancia del punto inicial. Al detenerlo, informaron que presentaba un grado alto de agresividad, lo que complicó su reducción.

ruta chile 2

Una vez controlada la situación, fue trasladado a la unidad policial y posteriormente derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con el procedimiento judicial. Quedó detenido por desórdenes públicos y daños materiales, a la espera de su presentación ante la justicia.

Un motociclista argentino murió en otra ruta chilena horas más tarde

Mientras la escena de la CH-255 seguía generando comentarios entre los conductores, otro episodio vial impactó en territorio chileno. Un motociclista argentino de 61 años murió de forma inmediata tras perder el control de su moto en la Ruta 60H, a la altura del kilómetro 98, camino a Viña del Mar.

El coronel Jorge Guaita, prefecto de la prefectura Marga Marga, señaló que trabajan para establecer las causas del siniestro. La identidad del hombre aún no trascendió.

motociclista chile

Esta ruta es uno de los accesos directos a la costa chilena, un corredor utilizado por numerosos turistas argentinos durante los fines de semana. El corte generó demoras y desvíos en una jornada de circulación elevada hacia las playas del Pacífico.

Ambos episodios dejaron en evidencia la vulnerabilidad de quienes recorren estas rutas internacionales y la necesidad de extremar medidas de seguridad en regiones donde el tránsito entre ambos países es constante.