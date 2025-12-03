La aparición de grandes manchas solares muestran una intensa actividad en el astro rey

El astrónomo aficionado Denis Martínez sigue, al igual que sus colegas profesionales y amateurs de todo el mundo, el amplio desarrollo de las manchas solares.

Las manchas solares indican una mayor actividad magnética en el astro rey. Astrónomos como el cipoleño Denis Martínez, afincado en Las Grutas, están atentos al comportamiento variable que experimenta el sol y su esperable impacto en la Tierra.

En la actualidad, el sol está atravesando un período de intensa actividad magnética que se ve reflejado en la presencia de un conjunto de grandes manchas solares. El astrónomo aficionado Denis Martínez, como sus colegas profesionales y amateurs de todo el mundo, sigue con atención el fenómeno, que puede ser presagio de tormentas geomagnéticas de consideración en nuestro planeta Tierra.

Martínez, cipoleño radicado hace ya unos años en Las Grutas, indicó que el astro rey está atravesando su ciclo de máxima actividad, que se da aproximadamente cada once años. En este tiempo de mayor intensidad, además de la proliferación de manchas solares, se observan erupciones y eyecciones de masa coronaria, junto con el desarrollo de tormentas solares.

Los complejos procesos que se dan en el sol en estos períodos incluyen el fenómeno de inversión de sus polos magnéticos , que volverán a su anterior posición cuando vuelvan a transcurrir otros once años.

Martínez indicó que en la Tierra hay numerosos observatorios e investigadores profesionales que siguen y estudian estos comportamientos solares y también son numerosos los aficionados de todo el mundo que están atentos a lo que pueda ocurrir.

Del poder que alcancen estos fenómenos, dependen eventos tan potentes como las tormentas geomagnéticas, que pueden afectar la actividad de los satélites artificiales en el espacio exterior y en dispositivos electrónicos e instalaciones eléctricas en el planeta.

Expresó que, al presente, los efectos en la Tierra se estima que se sentirán en su plenitud este jueves 4, momento en que en las regiones boreales y australes las siempre impresionantes auroras se harán más notables y espectaculares, pudiendo volverse visibles en latitudes menores, dependiendo de la magnitud que alcance el viento solar y el grado de incidencia con que chocará contra el escudo magnético terrestre.

Manchas solares de miles de kilómetros

El astrónomo aficionado y planetarista explicó que las manchas solares son regiones de la superficie del sol que pueden alcanzar varios miles de kilómetros y su color marcadamente oscuro es el resultado de una menor temperatura en relación con su entorno.

En la zona central de una mancha, llamada "umbra", la temperatura no suele superar los 4.000 grados Celsius, mientras que en el contorno exterior, afuera de la mancha, puede superar los 6.000° C.

Luz blanca, sin filtro

En cuanto al color general del sol, Martínez explicó que la luz que emite es blanca, con un matiz verdoso. No es amarillo, como comúnmente se cree, ni es rojo, por ejemplo, como en las fotos que tomó ahora del astro rey y sus manchas. Indicó que el rojo de las imágenes más recientes se debe al tipo de filtro que utilizó en la ocasión.

Recordó que este año y los dos previos han marcado el auge del ciclo solar de once años y dijo que, en consonancia, ya se han observado fenómenos como el de las manchas y las erupciones coronarias que suelen acompañarlas.

Hace algunas semanas, se registró en la Tierra y su entorno cósmico un contundente choque de las partículas cargadas que provienen del sol con el campo magnético del planeta, de cuya existencia, vale destacar, depende en gran medida las posibilidades de que haya vida en este rincón del inmenso Universo.