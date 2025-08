Salió el sol y los lavaderos de autos explotan: para cuándo habrá turno y los precios

“Apenas llego, antes de abrir, ya hay autos esperando para lavar, una cola larguísima . Es la primera vez que tuvimos que armar dos filas para ordenar el tránsito interno. Fue la semana que más me agoté desde que trabajo acá”, confiesa el joven Agustín con signos de cansancio en su rostro.

Es que tras la nieve, la lluvia y el consecuente barro, esta semana se conjugan dos factores determinantes para que se genere el citado boom: salió el sol y muchos vecinos percibieron sus haberes , lo que se traduce en un altísimo nivel de convocatoria en los comercios del rubro. Tanto que en varios hasta este jueves no habrá lugar.

Lavaderos a full Tantos las máquinas de autolavado como los lavaderos convencionales lucen repletos.

“Acá a esta hora ya no tenemos cupos para hoy miércoles. Si no es récord, pega en el palo. Hasta llegamos a quedarnos sin agua en algún momento. El lunes 20 autos hubo, calcula que siempre nos vamos a las 15 ó 16 y estos días nos estuvimos yendo a las 19”, explica Sebastián, del lavadero Cooper, en Sarmiento y Mariano Moreno de la vecina ciudad.

Sergio, de Lavadero Lavalle en Cipolletti (Lavalle 231) reconoce incluso que dado el elevado caudal de trabajo “ayer tomé una persona más, por lo que estos días en los que promediamos 30 autos contamos con seis empleados”. Aunque aclara que no todo es color de rosa y se refiere al otro costado del fenómeno que no todos aprecian...

“Hubo lluvia, nieve, sumado a los pronósticos previos. Se demoró la tormenta primero y luego tardo en secar. La gente esas semanas no viene, estás 15 días sin lavar, sin trabajo en un rubro difícil con gasto de luz, de productos, no es como el mecánico que compra una vez las herramientas y ya le queda. Después vienen todos junto por esto de que han cobrado, han viajado y hay mucho barro. Vamos a tener unos días de trabajar a este ritmo pero suele pasar tras condiciones climáticas adversas”, relativiza el comerciante que, justamente, debe interrumpir la charla con LMC porque no dan abasto.

"Hasta los días de lluvia hemos lavado autos"

También le baja un poco el perfil a la cuestión Luis, de El Sureño, en Mengelle 773 de Cipolletti pues “siempre laburo mucho” aunque reconoce que está vez “un poco más de lo normal” y sorprende con un dato: “los días pasados, con lluvia, también tuvimos mucho público”.

En torno a las pretensiones de los clientes, revela que es “impresionante como piden el lavado de chasis”. “El lunes empezamos a trabajar firme, algunos días de lluvia inclusive, gente que se va de viaje o quiere lavar interiores. Hacemos lavado de chasis y motor, lavado completo”, explica el hombre que también se destaca en otras facetas.

Avisa que tampoco ellos recibirán más coches este miércoles. “Hoy tenemos 24 autos, ya no recibimos más, estamos hasta las 18 desde las 7.30 y honestamente no llegamos”, aclara.

Precios en todas las modalidades

La opción económica es mediante el sistema de autolavado por fichas, como el de la rotonda orense.

“La ficha para camionetas, autos y motos cuesta $ 1.500 y la de camiones $ 2.500. Hay gente que compra 4 y los camiones hasta 10 fichas”, revela Agus. El valor no varía demasiado en nuestra ciudad.

Por su parte, en los lavaderos convencionales el lavado común (interior y exterior) va de los $20 mil a los los 25 mil pesos y el completo, con chasis y motor oscila los $ 40 mil.

Aquí algunos ejemplos

Lubricentro Cooper, Oro: “Lavado por dentro y fuera, auto común sale 25 mil pesos. Utilitarios y camionetas está $ 30 mil por fuera y dentro. Con chasis, sale 10 mil aparte en cualquier vehículo”.

Lavadero Lavalle: “Lavado común 24 mil pesos aunque depende el vehículo; chasis, carrocería e interior con motor completo $ 38 mil; sin motor $ 32 mil”.

Lavadero El Sureño: “Lavado básico $ 20 mil autos y $ 25 mil camionetas. Lavado completo, autos $ 30 mil y camionetas $ 40 mil con carrocería, interior, chasis y motor. Sin motor, $ 25 mil y $ 35 mil”.

Siempre que llovió paró. Lo saben bien los lavaderos de la región, que esta semana no tienen respiro. Secos, los autos nomás...