Más de 500 perros serán protagonistas en La Corrida de Cipolletti

En su 40° aniversario, la Corrida más importante de la Patagonia suma nuevamente a las mascotas: más de 500 perros están inscriptos para largar el 7 de marzo.

Las pecheras para los perros se entregarán el viernes 6 de marzo.

La fiesta más grande del running en la Patagonia se prepara para vivir una edición inolvidable. Y este 2026, nuevamente, las mascotas serán protagonistas. Más de 500 perros ya están listos para sumarse a la 40° edición de La Corrida de Cipolletti , que se largará el sábado 7 de marzo a las 20 horas, en lo que promete ser una noche histórica para la ciudad.

Por segundo año consecutivo, los animales de compañía tendrán su propio espacio dentro del evento, con pecheras oficiales que ya llegaron al Municipio y que formalizarán su participación. La propuesta no sólo busca sumar color y ternura a la jornada, sino también reforzar el mensaje de cuidado y respeto hacia las mascotas.

Las pecheras para los perros se entregarán el viernes 6 de marzo desde las 18 horas en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57), en el mismo lugar donde se retirarán las remeras de los 4 Km. y los kits de los 10 Km. Será obligatorio presentar el QR de inscripción recibido por correo electrónico.

Desde la organización recordaron que para participar es indispensable que las mascotas tengan la vacuna antirrábica al día, lleven correa y, en caso de ser necesario, bozal, además de la pechera correspondiente.

El área de Zoonosis acompañará el inicio de la prueba para verificar que los animales estén en condiciones de participar y garantizar su seguridad.

Vacunación gratuita para quienes se suman

En el marco de la iniciativa, se reforzó la campaña gratuita de vacunación antirrábica:

Martes de 8 a 11 horas en el Centro de Promoción Comunitaria de Anaí Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay).

Miércoles de 8 a 11 horas en el Club San Martín (Chile y José Hernández).

Una oportunidad clave para quienes todavía deben completar el calendario sanitario de sus perros antes de la carrera.

Cuatro días a puro deporte en Cipolletti

Del 5 al 8 de marzo, la ciudad vivirá una verdadera celebración del deporte y la actividad física.

Por primera vez se podrá recorrer el Museo Histórico de La Corrida, que funcionará del 5 al 8 de marzo en la sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti. Fotografías, material audiovisual, remeras, medallas y objetos emblemáticos repasarán cuatro décadas de una competencia que marcó a generaciones.

La inauguración oficial será el jueves 5 a las 8.30 horas.

Congreso con referentes nacionales

En el marco de los 40 años, también se realizará el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social, el 5 y 6 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti y el Complejo Deportivo Municipal.

La convocatoria es abierta, aunque especialmente orientada a profesores y estudiantes de educación física, kinesiólogos y médicos. Las inscripciones ya están disponibles en la web oficial del Municipio y los cupos son limitados.

Schiavi y Ortega, cara a cara en Cipolletti

El viernes 6 será otra jornada fuerte:

18 horas: entrega de kits y remeras.

20 horas: conferencia de prensa de corredores profesionales.

21 horas: charla abierta con Rolando “Flaco” Schiavi y Ariel “Burrito” Ortega, quienes compartirán anécdotas y experiencias en un encuentro que promete convocar a fanáticos de Boca y River por igual.

Feria, música y sabores regionales

La tradicional Feria Semilla también dirá presente durante tres días, del 6 al 8 de marzo, con foodtrucks, cocina en vivo, beer trucks, tragos artesanales, charlas y sorteos.

Habrá música en vivo y DJs para acompañar la propuesta gastronómica, consolidando un espacio de encuentro para vecinos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

La Corrida de Cipolletti cumple 40 años y redobla la apuesta: más historia, más actividades, más figuras y, ahora, más patas corriendo por sus calles.

El sábado 7 de marzo, cuando el reloj marque las 20, no sólo largarán miles de corredores: también lo harán cientos de perros que transformarán la noche en una postal única. ¿Te lo vas a perder?