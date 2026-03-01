Alberto Weretilneck: "Hoy Río Negro está en marcha y sabe a dónde va"

El gobernador abrió el período de sesiones de la Legislatura, destacando el valor de la "normalidad" en la provincia. Gestos para Pesatti, para dejar atrás los siete meses sin diálogo.

En la apertura del 55° período ordinario de sesiones de la Legislatura de Río Negro , el gobernador Alberto Weretilneck centró su mensaje en la idea de “normalidad” como principal activo institucional de la provincia y en el rol que, según planteó, asumirá la Patagonia en la economía argentina de los próximos años.

El discurso, que se extendió durante una hora y media, combinó definiciones políticas, datos económicos y anuncios vinculados a la planificación y al desarrollo energético. También incluyó gestos explícitos hacia el vicegobernador Pedro Pesatti , en un contexto de recomposición de la relación institucional entre ambos.

La sesión contó con la presencia de los 46 legisladores provinciales, intendentes de la mayoría de los 39 municipios, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el procurador general Jorge Crespo, ministros y referentes sindicales.

La “normalidad” como valor central

Desde el inicio, Weretilneck puso el foco en la estabilidad política e institucional de la provincia.

“Quiero destacar como un valor de la sociedad rionegrina a nuestra normalidad, institucional, social, laboral y productiva. La pregunta es cuánto vale para cada uno de nosotros tener una provincia normal, en orden, en armonía, en paz, una provincia en crecimiento y fundamentalmente, que tiene rumbo”, expresó.

En el mismo sentido, agregó: “Estoy convencido de que uno de los grandes méritos de todos es que Río Negro es una provincia normal, en paz, en armonía y fundamentalmente, una provincia en crecimiento. Esto nos da jerarquía institucional. Y toda esta normalidad se traduce en gobernabilidad”.

Apertura Wretilneck 5

Para el mandatario, esa normalidad se traduce en estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica. “Es una provincia que siempre va a tener estabilidad política. Esta es una provincia que acepta la previsibilidad económica. Es una provincia que tiene como valor el acuerdo social. Y es una provincia que brinda seguridad jurídica. Lo que firmamos hoy se va a cumplir hoy y siempre”, afirmó.

En distintos pasajes el gobernador utilizó el término “refundación”, aunque luego aclaró que no era el concepto más adecuado, ya que —según explicó— se refunda lo que funciona mal.

Weretilneck y la construcción de consensos

Weretilneck destacó el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura en la sanción de lo que definió como leyes “bisagra” para la provincia, vinculadas a competitividad y a la promoción de inversiones.

“Estas leyes son los pilares en los cuales estamos construyendo nuestro futuro. Y quizás quienes estamos acá nos demos cuenta en algunos años que es legado que le estamos dejando a las generaciones futuras”, sostuvo.

En ese marco, agradeció de manera explícita a Pesatti: “Quiero agradecer una vez más la tarea de esta Legislatura, conducida sabiamente y pacientemente, como lo hace desde hace muchísimos años, por el estimadísimo vicegobernador de la provincia. Muchas gracias Pedro”.

Apertura Wretilneck 4

Esa mención fue el gesto político más explícito en la búsqueda de dejar atrás siete meses de distanciamiento entre ambos, a raíz de la definición de candidaturas legislativas el año pasado. La relación comenzó a reencauzarse la semana pasada, cuando Pesatti fue invitado a participar de actividades vinculadas al proyecto VMOS en la zona atlántica.

Durante el cierre del acto hubo más abrazos impulsados por el gobernador, mientras el vicegobernador respondió con aplausos y sonrisas, aunque con menor efusividad.

Datos económicos para reforzar el crecimiento

Weretilneck presentó una serie de indicadores para sostener su diagnóstico de crecimiento.

Señaló que desde 2023 solo dos provincias tuvieron saldo positivo en la creación de empleo privado: Neuquén y Río Negro, esta última con un 0,6%. También mencionó un 4% más de contribuyentes en Ingresos Brutos, un 5,3% en el Impuesto Inmobiliario y un 32% más de autos patentados desde 2022.

En servicios públicos, indicó aumentos del 7,1% en usuarios de agua potable de ARSA, 4,3% en usuarios de electricidad de EDERSA y 10,9% en la CEB. Además, afirmó que en 2025 unas 12.718 personas se radicaron en la provincia provenientes de otras jurisdicciones.

Apertura Wretilneck 3

El discurso no tuvo referencias sobre los conflictos que marcarán mañana el inicio del ciclo lectivo con paros de Unter y de UPCN. El gobernador sólo sobrevoló ese ámbito cuando aportó datos y sostuvo que Río Negro tiene el segundo mejor salario en el escalafón de empleados públicos, el cuarto mejor salario inicial docente, el cuarto en policía y el sexto para médicos ingresantes.

También destacó cifras de construcción: 172.000 metros cuadrados autorizados en 2025 en Bariloche y 52.648 metros cuadrados en Cipolletti el año pasado.

“La provincia está creciendo y recibiendo inversiones en todas sus economías regionales”, afirmó.

Producción y expansión agrícola

En el plano productivo, resaltó que Río Negro es la principal exportadora de cebolla del país y que se avanzó en la reconversión productiva con 22.800 hectáreas de maíz en la actualidad.

Sostuvo que se duplicó la horticultura bajo techo, alcanzando 100 hectáreas, y que se incorporaron 4.500 hectáreas de producción en Valle Azul y el Valle Inferior durante el último año. También mencionó 10.000 hectáreas de riego por pivot.

Según expresó, se detuvo el declino en la producción de manzanas, peras y carozos y actualmente la provincia cuenta con 33.000 hectáreas en producción. Además, señaló que el año pasado se batió el récord de faena bovina propia. “La frontera agrícola de Río Negro no se va a detener”, afirmó.

RIGI, energía y alianza con Neuquén

El gobernador volvió a defender la decisión de que Río Negro haya sido la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Argentina venía incumpliendo sistemáticamente sus compromisos internacionales. No había otro remedio que este para volver a ser creíbles”, sostuvo.

Agregó que la provincia es la segunda con proyectos aprobados en el marco del RIGI, con 17.500 millones de dólares, solo detrás de San Juan.

En el plano energético, afirmó: “Río Negro también es Vaca Muerta. En pocos meses vamos a ver crecer la actividad”.

Planteó que Neuquén y Río Negro consolidaron una alianza estratégica: “Hoy tenemos la alianza más consolidada desde la fundación de ambas provincias”.

Y destacó el cambio de eje económico hacia el sur del país: “Fíjense de lo que estamos siendo protagonistas: después de 200 años, el poder económico sale de las provincias centrales, del campo, se corre a la Patagonia y la economía argentina empieza a girar desde Río Negro, Neuquén y desde la Patagonia”.

Apertura Wretilneck 2

“La economía argentina empieza a depender de las provincias patagónicas. Los rionegrinos, los neuquinos, nunca más vamos a permitir que nuestro gas y nuestro petróleo se vaya sin generar valor agregado, sin generar empleo y sin generar desarrollo económico local”, añadió.

En ese marco, sostuvo que “seguramente Río Negro tendrá industria petroquímica y será el despegue definitivo de la provincia”, aunque señaló que se trata de un debate que deberá darse.

También anunció que la provincia proyecta el parque eólico más grande de la Patagonia junto a la empresa Fortescue y confirmó que el 19 de marzo se realizará la audiencia pública para su validación técnica, social y ambiental.

lanificación y desafíos del crecimiento

Weretilneck advirtió que el crecimiento económico implica crecimiento demográfico y mayores exigencias en infraestructura y servicios.

“Esto que nos está pasando tiene grandes desafíos. El crecimiento económico es crecimiento demográfico. Es muy importante que todas las autoridades nos preparemos para ese crecimiento, con la planificación como elemento central”, expresó.

En ese sentido -y sumando un gesto hacia Pesatti- asumió el compromiso de poner en marcha el Instituto de Planificación, “una idea del señor vicegobernador”, anticipando que en las próximas semanas se llamará a la participación de todos los actores contemplados en la ley.

Sobre infraestructura vial, sostuvo que “es imperioso y necesario y obligatorio” que el Estado nacional defina qué hará con las rutas nacionales en la provincia.

El cierre: defensa de la provincia

En el tramo final del mensaje, el gobernador volvió a enfatizar el carácter histórico del momento.

“Estoy convencido de que esta generación es la que está formando parte de la historia que genera al Río Negro de los próximos 100 años. Hoy defendemos a Río Negro con toda nuestra inteligencia, con astucia, con nuestro coraje y con firmeza. Y por eso estamos logrando las cosas que estamos logrando”, afirmó.

Y concluyó: “No nos condicionan ni proyectos políticos, ni ideologías ni intereses económicos: nuestro único objetivo es defender a la provincia y a los rionegrinos y rionegrinas. Nuestro único compromiso es con nuestra gente, con nuestro pueblo y con nuestro futuro. Hoy Río Negro está en marcha y sabe a dónde va”.