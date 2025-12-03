Denunció que un pistolero le gatilló a él y a su familia: se salvaron de milagro

Ocurrió en el barro Costa Esperanza de Fernández Oro. Después de la denuncia un sujeto se presentó con la Comisaría 26 y entregó un revolver calibre 22.

Un vecino del Costa Esperanza , el barrio que se extiende a la vera del canal principal de riego, en la zona este de Fernández Oro , denunció que fue atacado por un sujeto que le gatilló con un arma de fuego a él y a su familia , pero que las balas no salieron por una aparente falla en el mecanismo.

El incidente ocurrió el último martes alrededor de las 20. Relató que estaba en el patio delantero de su casa cuando apareció una moto con dos hombres , y que uno de ellos, el acompañante, se bajó y l e dio una piña “sin mediar palabra”.

Frente al ataque dijo que se generó una pelea en la que también participaron familiares que se encontraban en el inmueble, por lo que la trifulca se hizo más grave.

Presumen que les disparó y falló el arma

Pero en un momento, agregó el denunciante, se separaron del agresor, quien extrajo un revolver calibre 22 con el que le apuntó a él y también a sus familiares, lanzando amenazas de muerte. Aseguró además que “no logró efectuar disparos debido a una aparente falla en el arma”. Ante el temor de que el sujeto pudiera concretar sus amenazas se presentó en la Comisaría 26 de Fernández Oro y formalizó la denuncia, con lo que se dio inicio a una investigación en e marco de una causa caratulada por el momento como "lesiones y amenazas calificadas".

Sin embargo poco más tarde el acusado de haber sido el autor de las amenazas se presentó voluntariamente en la unidad policial y manifestó portar el arma mencionada dentro de una mochila. En presencia de un testigo de urgencia, el personal procedió a su secuestro, detallaron fuentes de la fuerza. Es un revolver calibre 22 corto plateado con cachas negras.

De acuerdo a lo que se puede observar en la foto difundida por las autoridades carecería de gatillo. Las pericias deberán determinar si estaba apta para el disparo, lo que determina la gravedad ante una posible condena. El parte oficial no brinda datos sobre el posible móvil de la agresión denunciada.