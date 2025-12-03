Dolor de madre: pidió ayuda para su hijo que se hizo adicto a las drogas

Presentó una denuncia en una comisaría del Alto Valle porque advirtió que el chico cayó en el consumo. La Justicia de Paz ordenó estrictas medidas para tratar su recuperación.

La mamá del joven presentó la denuncia en una sede policial de Ingeniero Huergo. Fue un pedido para que ayuden a su hijo a salir de las drogas.

Una vecina de Ingeniero Huergo , la localidad del Alto Valle rionegrino ubicada a casi 20 kilómetros de Villa Regina, se presentó en una Comisaría y denunció que su hijo tiene graves problemas con el consumo marihuana y cocaína y pidió ayuda para que le brinden asistencia.

Sostuvo que cuando se droga se exalta y se “torna muy agresivo” . Pero además advirtió que el joven se encuentra al borde de la indigencia , en riesgo de que se vuelque a cometer hechos delictivos.

La presentación derivó en el inicio de una causa que se elevó al Juzgado de Paz local, cuya titular Silvana Petris dictó una resolución en la que le ordena al muchacho que “inicie, sostenga y lleve adelante un tratamiento socio psicoterapéutico respecto al consumo de sustancias”.

Intervención de salud pública

Petris le aclaró que el procedimiento lo podrá realizar con profesionales del ámbito privado u otra organización especializada o recurrir al sistema público de salud. También le advirtió que deberá presentar los certificados que acrediten el cumplimiento de esa pauta.

Pero la actuación de la jueza no quedó ahí, porque también requirió la intervención del hospital de Huergo para que evalúe y aborde el caso del joven, y que lo incorpore los espacios de contención. Todo dentro de lo que dicta la Ley Nacional 26934, que establece el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (PIACOP), que citó la magistrada.

Además dispuso que ambos, madre e hijo, asistan a la Fundación Proyecto Esperanza para abordar la problemática del consumo. Incluso les indicó con quien tendrán que comunicarse y los días y horarios en los que se tendrán que presentar.

Esa institución está ubicada en la calle Salta, entre Castelli y avenida Perón, de la misma Ingeniero Huergo. Trabaja en el acompañamiento de este tipo de dificultades y ha participado en actividades organizadas por el gobierno rionegrino en distintas temáticas que involucran especialmente a los más jóvenes, como la prevención del suicidio y evitar las drogas.

Otro caso conmovedor

En Cinco Saltos ocurrió en febrero de este años una circunstancia similar en la que se recurre a la Justicia para que rescaten a un ser querido que cayó en el consumo de drogas. En ese caso fue una mujer que denunció a su pareja porque lo veía cada vez peor. Contó que cuando inhala cocaína le hacía escenas de celos y se ponía agresivo.

Pero la chica no pedía que le impusieran medidas para alejarlo, como la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento. Quería que lo obligaran a realizar “terapia o un tratamiento para sus adicciones”, porque ese era la causa de su hostilidad, recalcó.

"Insisto en que creo importante que él comience a hacer tratamiento por sus adicciones, eso ayudaría", enfatizó en su declaración.

El juez de Paz Enzo Espejo le ordenó que “de manera obligatoria” debía someterse a un tratamiento psicoterapéutico

contra su adicción y para la erradicación de la violencia familiar para "internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. También le aclaró que tenía que acreditar su cumplimiento.