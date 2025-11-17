Quiso pasarle drogas a un preso de la Subcomisaría 79 dentro de un desodorante

Una policía descubrió una bolsa con marihuana y otra con pastillas dentro del envase plástico. La mujer que visitaba al detenido quedó imputada en una causa federal.

Una bolsa de marihuana y otra con pastillas intentaron pasarle a un preso de la Subcomisaría 79 de Cipolletti.

Una mujer fue imputada en una causa con intervención de la Justicia Federal tras ser sorprendida cuando intentó pasarle drogas a un preso de la Subcomisaría 79 del barrio 1.200 Viviendas de Cipolletti , dentro de un envase de desodorante corporal.

El incidente ocurrió el último domingo , en momentos en que la acusada se presentó en la unidad policial ubicada en la esquina de las calles Manuel Estrada y Scalabrini Ortiz, con el objetivo de llevarle alimentos y artículos de higiene personal a uno de los detenidos.

Como es de rigor, los uniformados a cargo procedieron a revisar minuciosamente la mercadería , ya que no es extraño que quieran introducir elementos no permitidos, como drogas, y a través de métodos tan insólitos como ocurrentes.

En la revisión, una oficial de guardia advirtió algo extraño en un desodorante a bolilla, por lo que centró su atención en el recipiente. Y no estaba errada, porque al retirar la bolita que hace girar el mecanismo para el producto líquido quede adherido al cuerpo, encontró tras hurgar una bolsa color celeste con una sustancia similar a la marihuana.

Pastillas de colores

Pero siguió buscando y encontró otro envoltorio similar al otro, pero que en su interior tenía pastillas color amarillo y blanco, lo que hizo presumir que se tratara de medicamentos indicados para tratar la ansiedad y otros transtornos emocionales, que los adictos la consumen por sus efectivos narcóticos.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Federal de General Roca, dado que el secuestro obedece a lo que establece la Ley 23737, que castiga el tráfico y tenencia de estupefacientes.

Fuentes de la fuerza destacaron que el procediiento se realizó frente a estigos "cumpliendo con las diligencias de rigor". La mujer imputada fue informada sobre el inicio del proceso en su contra.

Drogas tras las rejas

La circulación de drogas en las cárceles y el negocio oscuro que se mueve alrededor no son solo ocurrencias de guionistas de series tumberas. El tema es como entran. En las crónicas policiales aparecen inmuerables casos de visitantes que caen por intentar pasarle sustancias ilegales a algún detenido. Muchas llegan a la Justicia, pero reciben penas leves o alcanzan acuerdos que incluyen el desembolso de dinero, de acuerdo a los antecedentes del acusado/a.

En Bariloche una mujer arregló una probation y pagar 200 mil pesos para el hospital más pautas de comportamiento, tras ser atrapada en dos oportunidades por intentar pasarle cocaína a un preso de la Comisaría 28.

Primero, el 30 de junio de 2023, metió una bolsa con 1,66 gramos dentro de un trozo de pan.

Después, el 27 de septiembre volvió a la unidad policial también a visitar al mismo detenido y la atraparon cuando, tras solicitar ingresar al baño, le entregó una bolsa con 0,38 gramos de cocaína.

Marihuana para los amigos

En junio último dos hombres se presentaron en la Comisaría Cuarta de Cipolletti con la intención de entregar elementos personales a un detenido quedaron implicados en una causa federal porque entre las cosas que querían suministrarle, había varios bagullos con droga dentro de un envase de acondicionador para el cabello.

Mientras que el mes pasado un hombre de 46 años de edad fue descubierto cuando intentó ingresar una pequeña bolsa con marihuana a una comisaría 8va de Choele Choel. La droga era para un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena, y había sido disimulada en el interior de un flan dentro de un tupper. También quedó involucrado en una causa federal.