Liberaron a Jarita, el comerciante que enfrentó a un ladrón: "A mí no me roban nunca más"

El propietario de una regalería de Allen pasó varias horas del sábado detenido por atacar a un delincuente con un machete. Advirtió que no permitirá que le vuelvan a robar.

Jarita dio su versión de los hechos en una entrevista realizada por El Diario de Allen. Advirtió que no permitirá que le vuelvan a robar.

El comerciante de Allen Enrique “Quique” Jara , propietario de la Regalería Jarita , fue liberado e l sábado por la noche tras pasar casi todo el día detenido por haber lastimado de un machetazo a un ladrón que le había robado y al que enfrentó días antes a golpes .

El incidente se registró en horas de la mañana y generó una fuerte conmoción en esa comunidad, dado que Jara es reconocido y apreciado por su labor al frente del negocio, ubicado en Juan B. Justo 34, pleno centro de la localidad.

El arresto provocó una contundente disconformidad por parte de vecinos, que pidieron por las redes sociales su inmediata liberación y hasta propusieron organizar una manifestación en la Comisaría 6ta , donde lo tuvieron con la esposas colocadas, afirmó.

"Creyó que le tenía miedo"

Jara dio su versión de lo sucedido en una entrevista publicada en el sitio El Diario de Allen, en la que agracedió que el sujeto puso el brazo, porque el golpe que le descargó tenía como destino la cabeza del sospechoso.

Pero además resaltó que no solo él sino todo el sector comercial se encuentra en situación de vulnerabilidad ante las andanzas de los ladrones, y aclaró que él no permitirá que le vuelvan a robar.

“El que entre a robar acá que se atenga las consecuencias. A mí no me van a robar mas. Sea mujer, niño, viejo. Voy a cuidar mis cosas, me pudrió”, expresó el popular Jarita, quien no ocultó su emoción por el apoyo generalizado que recibió de la sociedad.

Regalería 3

Respecto al hecho, dijo que el sábado llegó como todas las mañanas a trabajar a la regalería y que salió a hacer trámites. Y cuando regresó se encontró con el sujeto que estaba en las inmediaciones y comenzó a desafiarlo y amenazarlo.

Sucede que lo conocía, porque “un par de veces” le había robado y que en la última oportunidad lo sorprendió y “lo palmoteó”, por lo que cre que el delicuente “quedó con esa bronca”.

Jara dice que “se hizo el macho” y supone que "creyó que le tenía miedo”, y que cuando se dio cuenta que era él estalló de bronca.

Admitió que "reaccionó mal"

Sostuvo que fue hasta su camioneta y tomó el machete que suele llevar cuando sale de pesca, y le largó un sablazo. Afortunadamente el hombre puso el brazo y eso evitó que el golpe impactara en la cara, aunque de todos modos le produjo un corte en la mano.

“Por suerte, porque si no estaríamos hablando de un asesinato. En un segundo te podés cagar la vida”, reconoció.

“Reaccione muy mal, lo reconozco, pero la ira me superó. No digo que salgamos a hacer esto, pero estamos cansados de esta gente que te roba y se caga de risa de vos”, admitió el comerciante.

En cuanto al estado de salud del sujeto herido, no sabe como se encuentra ni le interesa saberlo, expresó con tono de enfado.

comisaria sexta allen

“Es conocido en la policía. Están cansado de llevarlo”, aseveró. Lamentó que a pesar de su prontuario siempre lo liberan porque consideran que comete hurtos, delito menos gravoso que el robo.

No obstante fue enfático al reiterar que no permitirá que le sigan robando. “Si estás haciendo una cagada te la tenés que aguantar, es corta”, advirtió Jara, quien no informó en qué situación legal quedó él por el ataque.

También agradeció el respaldo brindado por la comunidad. “Nunca me imagine que la gente me apoyara tanto. No pensaba que había tanta gente que me quería. Saben el sacrificio que hice yo para tener lo que tengo, que vine de abajo”, subrayó.

E insistió en que se debe trabajara para frenar la inseguridad en el sector mercantil. “Estamos en un momento en que todos los comerciante estamos atendiendo al público y haciendo de policía a la vez, porque nos entrar a robar todos los días. Las chicas (por las empleadas) están cansada, lloran, porque les roban en la cara”, lamentó.