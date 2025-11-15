Conocido comerciante de la zona le cortó la mano a ladrón con un machete y quedó detenido

Ahora, los vecinos piden su liberación. Cansado de los robos, el hombre reaccionó de manera violenta e hizo justicia por mano propia . Cómo sigue...

En otro caso de justicia por mano propia , el propietario de una céntrica regalería de Allen quedó detenido este sábado tras un violento episodio con un sujeto fuera del local comercial, en el que con un machete le habría propinado un severo corte en la mano al ladrón.

Según el medio local El Diario de Allen, el popular comerciante apodado "Jarita" quedó demorado en la comisaría de la vecina ciudad, mientras que el herido fue trasladado al hospital.

El caso se hizo viral en Allen y muchos vecinos avalaron la reacción del dueño de la regalería céntrica. "Es un héroe. No tendría ni que haber pisado la Comisaria. Le hizo un bien a la sociedad", fue, por ejemplo, uno de los comentarios.

Jarita Allen Jarita se cansó de los robos a su local y actuó.

"Vayamos todos a la comisaría y que suelten al Jarita. Esta bien lo que hizo ya estamos cansado de los lacras", opinó otro vecino que se mostró a favor del justiciero.

"Bien por Jarita, lo conozco cuando trabajo en la chacra. Gran persona, buen compañero. Que quede en libertad Jarita y lo felicito porque él tiene lo que tiene trabajando y no robando a nadie", lo apoyó un allense más celebrando su drástico accionar.

"Por más que se cansen de la delincuencia, si actúan como Jara pobre van a terminar presos. Los chorros delincuentes tienen más derechos que uno, tengan eso en cuenta", advirtió en tanto otra de las personas que opinó...

Frustran robos en Cipolletti

El jueves volvió a ser una jornada intensa para las fuerzas de seguridad de Cipolletti, con dos episodios que demandaron rápidas intervenciones policiales en distintos puntos de la ciudad. Por un lado, un hombre fue demorado tras intentar sustraer mercadería de un supermercado céntrico; por otro, una camioneta robada fue recuperada minutos después de la denuncia gracias a un operativo coordinado entre distintas unidades y el sistema de monitoreo urbano.

El primer hecho se registró en un supermercado ubicado sobre calle Roca, donde un efectivo policial que se encontraba cumpliendo servicio adicional detectó a un hombre ocultando productos entre sus prendas con la intención de abandonar el local sin pagarlos. Según informaron fuentes policiales, el sujeto se dirigió hacia el sector de alarmas llevando artículos de perfumería y golosinas.

Ladrón

Al constatar la maniobra, el efectivo demoró al sospechoso y dio aviso a la Comisaría 4°. Minutos después arribó un móvil policial que verificó la situación y procedió al secuestro de la mercadería sustraída. Desde la gerencia del comercio manifestaron su voluntad de radicar la denuncia, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial.

El hombre fue trasladado a la dependencia para su notificación legal y verificación de antecedentes. Finalmente, y tras las instrucciones del fiscal de turno, se dispuso la apertura de un legajo por hurto en flagrancia y la posterior libertad del implicado al no registrar impedimentos vigentes.

Amplio operativo y rápida recuperación de una camioneta robada

Horas más tarde, otro hecho policial movilizó recursos de seguridad en distintos barrios de Cipolletti. Personal de la Comisaría 24° recuperó una camioneta que había sido robada minutos antes en cercanías de José Hernández y Colombia. El alerta llegó a un móvil que realizaba recorridas preventivas en la zona, lo que permitió activar de inmediato la comunicación con otras unidades operativas y con el monitoreo urbano.

Gracias al aporte de cámaras y la coordinación entre dependencias, se desplegó un amplio rastrillaje por varios barrios, entre ellos Anahí Mapu, 2 de Febrero, 10 de Febrero, Antártida y Ferri. Finalmente, durante una recorrida por la avenida Naciones Unidas en sentido Sur–Norte, los efectivos localizaron el vehículo abandonado en inmediaciones de calle Ecuador.

camioneta secuestrada cipolletti

No había personas en su interior al momento del hallazgo. Tras el aseguramiento del rodado, se dio intervención a la preventora de turno, quien informó a la Fiscalía correspondiente. El Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las diligencias de rigor y, posteriormente, la camioneta fue restituida a su propietario.