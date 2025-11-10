Asalto viral: el joven que robó a mano armada una moto integraría una banda especialistas

El atraco fue en una plaza llena de niños. Uno de los ladrones le gatilló al dueño del rodado, pero no salió el disparo. Buscan al cómplice.

El robo de la moto quedó registrado por los vecinos que se encontraban en los alrededores.

El joven de 21 años que fue detenido en Fernández Oro acusado de haber participado en el robo a mano armada de una moto en una plaza de esa localidad, fue imputado por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego ” y quedó en prisión preventiva por el término de un mes.

La audiencia se llevó a cabo durante la mañana de este lunes en los tribunales de Cipolletti. Hay un cómplice que lo acompañaba que aún no había sido atrapado, pero ya estaría identificado. Una insistente versión indica que uno de ellos trabaja en el municipio local.

El atraco se produjo el viernes por la tarde en la plaza del barrio Parque ubicado en el sector oeste del ejido urbano. Allí, al igual que muchos vecinos y espacialmente niños que van a disfrutar el espacio verde, había llegado un joven con su novia en su Honda Tornado color rojo y blanco.

Una plaza llena de niños

Pero imprevistamente fueron abordados por dos delincuentes armados, también a bordo de una moto, quienes sin mediar palabra intentaron robarle su costosa moto. Pero el dueño se resistió y se produjo un forcejeo, aunque uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y le gatilló en al menos tres oportunidades, aunque ninguna bala salió disparada, informaron fuentes policiales.

El incidente quedó registrado en un video que tomó un testigo y se hizo viral e incluso reproducido por medios de llegada nacional. La imagen es dramática, porque muestra la desesperación de las víctimas que escapan corriendo del lugar luego de ser encañonados por los delincuentes, que huyeron con la Honda.

Asalto Fernandez Oro

El damnificado presentó la denuncia en la Comisaría 26°, desde donde se inició un trabajo de campo, en la que fue clave la filmación, y que permitió ubicar a los presuntos responsables del hecho.

En ese contexto, el muchacho informó que habían recibido un llamado anónimo que alertó que el vehículo se encontraba abandonado en la zona del kartódromo, sobre las bardas situadas al norte.

Una comisión policial junto al propietario fueron hasta el lugar y efectivamente la encontraron. Solo le faltaba la chapa patente.

Allanamiento y detención

Los uniformados de Oro lograron rápidamente recabar datos acerca de los posibles asaltantes. Tuvo relevancia el video, en el que se pudieron advertir la fisonomía de uno de los autores.

Con esa información el Ministerio Público Fiscal autorizó el sábado al mediodía un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Linda, que se encuentra a la vera del canal principal de riego, donde detuvieron al principal sospechoso, además de secuestrar prendas de vestir y otros elementos de utilidad para la causa.

Esa misma tarde también encontraron otros indicios vinculados al hecho en una zona descampada del sector.

Apuntan a una banda de asaltantes

Ahora están rastreando al cómplice del robo. Fuentes de la fuerza informaron que está identificado, y que buscaban evidencias para solicitar su detención, que se produciría de un momento a otro.

Se presume que son parte de una banda de jóvenes que residen en la zona de los barrios Costa Linda y Puente Madera, que en los últimos meses cometieron otros robos de motos con armas. La semana pasada otro joven vinculado al mismo grupo fue imputado y quedó en preventiva, también por el robo de una moto a mano armada.

En las redes sociales vecinos de Fernández Oro fustigaron las andanzas de los sospechosos y pidieron fuertes sanciones judiciales. Difundieron las identidades de algunos de ellos con sus fotografías.