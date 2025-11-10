Pronóstico: comienzo de semana con tormentas y vientos en Cipolletti
Rige alerta amarilla para este lunes en gran parte de la provincia por tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de hasta 60 km/h
Cipolletti tendrá un inicio de semana con condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este lunes que avecina mucha inestabilidad.
Para este inicio de semana se espera una alta probabilidad de precipitaciones, entre 40 y 70%, con tormentas que podrían afectar a la ciudad y alrededores. Además el viento podría alcanzar ráfagas de 35 km/h.
Pronóstico extendido: cuándo mejora el tiempo
Para el martes 11 se prevé una mejora progresiva, aunque persistirá el viento como factor climático predominante. Se espera una temperatura máxima de 21°C y mínima de 11°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas a fuertes durante todo el día.
El miércoles 12, en tanto, se espera el retorno de la estabilidad climática. El pronóstico anticipa cielo despejado, máximas de 24°C y mínimas cercanas a 10°C, lo que lo posiciona como el día más favorable de la semana para actividades al aire libre o tareas de campo.
Recomendaciones oficiales ante el alerta
El SMN recomienda:
No sacar la basura y asegurar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.
Evitar actividades al aire libre durante el lunes.
No refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.
No permanecer en ríos, arroyos o lagunas durante tormentas.
Tener a mano una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.
Temperaturas previstas en Cipolletti:
Lunes: Mínima 13 °C – Máxima 24 °C – Alta probabilidad de tormentas.
Martes: Mínima 11 °C – Máxima 21 °C – Muy ventoso.
Miércoles: Mínima 10 °C – Máxima 24 °C – Soleado.
