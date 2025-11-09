Galería de imágenes: así festejó Cipolletti el triunfo de Boca en el Superclásico

El Xeneize obtuvo una victoria contundente ante River en La Bombonera. El centro cipoleño fue una fiesta azul y oro.

El centro de Cipolletti se tiñó de azul y oro tras la victoria en el Superclásico.

En una nueva edición del Superclásico , Boca Juniors se impuso con contundencia a River Plate por 2 a 0, en lo que podría haber sido una goleada ante un conjunto Millonario que profundiza su crisis. Los Xeneizes de Cipolletti no dejaron pasar la oportunidad y se reunieron en el centro cipoleño, lugar donde coincidieron con los stand de la feria.

El Xeneize prevaleció por la actuación de Exequiel Zeballos, autor del primero en una jugada aislada en el final del primer tiempo y asistiendo en el segundo en el arranque del complemento a Miguel Merentiel.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue claramente superior después del tanto convertido en el cierre de la etapa inicial y después estuvo cerca de la goleada.

festejos boca

Una vez concluido el triunfo, las camisetas azules y amarillas comenzaron a multiplicarse en el centro de la ciudad y el delirio fue total. Los festejos se mezclaron con la feria que se instaló este domingo en la plaza, por lo que muchos xeneises aprovecharon para tomar y comer algo rico, algo que benefició a los feriantes.

Con el triunfo, Boca confirmó su presencia en la próxima Copa Libertadores y profundizó la crisis deportiva de su eterno rival que aún no logra clasificarse al torneo continental.

