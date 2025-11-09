Cipolletti: Realizarán un gran reconocimiento a empleados municipales jubilados y con 25 años de servicio

El municipio realizará esta semana un acto para distinguir a 35 trabajadores por su trayectoria y compromiso con la gestión pública, en la conmemoración del Día del Empleado Municipal.

El próximo martes 11 de noviembre, a las 9 horas, el municipio de Cipolletti realizará un acto de homenaje a los empleados que se jubilaron y a quienes cumplieron 25 años de trayectoria en la administración pública local.

La ceremonia se llevará a cabo en el salón Multipropósito del barrio 1200 Viviendas, ubicado en La Plata Este 1415, en el marco del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre.

Durante el encuentro se entregarán distinciones a 33 trabajadores que accedieron a la jubilación y a dos que alcanzaron los 25 años de servicio , correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

Paro de Municipales WEB05.jpg

Desde el Ejecutivo destacaron que la actividad tiene como objetivo reconocer la dedicación, el esfuerzo y el compromiso de quienes dedicaron gran parte de su vida laboral al servicio público.

“Reconocer a nuestros empleados es una forma de agradecer el trabajo silencioso que sostiene el funcionamiento diario del municipio”, señalaron desde la organización del evento.

Día del Empleado Municipal

Hubo malestar en los días previos al día del Municipal debido a que el Ejecutivo de Cipolletti entregó ningún tipo de "premio", ni aliciente por su día, que se celebra cada 8 de noviembre.

Como este año la fecha cayó sábado, una jornada no laboral, las autoridades decidieron no entregar un bono por única vez, como ocurría hace varios años atrás. Tampoco hubo un asueto trasladable.

La postura oficial fue dada a conocer a los gremios en el marco de las reuniones paritarias que se desarrollaron hasta hace unos días y que concluyeron en un acuerdo con los gremios UPCN y Sitramuci y rechazo del Frente Sindical que integran los gremios ATE y Soyem.

ECP OBRA CLOACAL CALLE ROCA (29) Trabajadores municipales ya se encuentran trabajando para hormigonar la calle Roca de Cipolletti. Estefania Petrella

No fue la única decisión tomada por el Ejecutivo municipal que desagradó a los gremialistas de la comuna o, por lo menos, a una parte de ellos.

Lo que acontecerá este año con el Día del Empleado Municipal fue dada a conocer por el dirigente de ATE, Elio Vega, para quien el hecho de que el festejo tocara un sábado, entiende que no exonera al gobierno municipal de la predisposición y la voluntad de conceder un reconocimiento a los trabajadores, por el aporte que realizan cotidianamente a la comunidad y, además, como mínima compensación por los "bajos salarios" que perciben, en general.

Sábado, día no laboral para los municipales

"Este 8 de noviembre no habrá nada especial para los trabajadores porque es sábado", expresó el gremialista días antes a LMCipolletti, quien lamentó que no se valore como corresponde la labor del personal ni se actúe en consecuencia.

Así, por ejemplo, creen los gremialistas que como reconocimiento se podría haber dispuesto que haya asueto municipal el viernes 7, anticipando el festejo. También cabía la posibilidad de que se concediera un bono o aporte económico por única vez, que habría venido muy bien al conjunto del personal.