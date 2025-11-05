Municipales de Cipolletti, enojados porque no hay asueto ni bono por su día

Gremialistas y trabajadores de la comuna están enojados porque el Ejecutivo cipoleño no prevé ningún beneficio por el día del Municipal. ¿Cuándo se festeja?

En las asambleas de ATE y Soyem, se han escuchado críticas al último acuerdo salarial del Ejecutivo local con los gremios UPCN y Sitramuci. También hay malestar porque este año no habrá ningún aliciente por el Día del Empleado Municipal.

El malhumor cunde en amplios sectores del Municipio porque, hasta el momento, el Ejecutivo de Cipolletti no ha previsto ningún tipo de reconocimiento ni aliciente con motivo del Día del Empleado Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre.

Como este año la fecha cae en sábado, o sea, una jornada no laboral, las autoridades han decidido ahorrarse cualquier gasto extra.

La postura oficial fue dada a conocer a los gremios en el marco de las reuniones paritarias que se desarrollaron hasta hace unos días y que concluyeron en un acuerdo que fue aceptada por los gremios UPCN y Sitramuci y rechazada por el Frente Sindical que integran los gremios ATE y Soyem.

No fue la única decisión tomada por el Ejecutivo municipal que desagradó a los gremialistas de la comuna o, por lo menos, a una parte de ellos. Hay otras definiciones gubernamentales que no han caído para nada bien y ante las cuales se evaluarán oportunamente los pasos a seguir.

Lo que acontecerá este año con el Día del Empleado Municipal fue dada a conocer por el dirigente de ATE, Elio Vega, para quien el hecho de que el festejo tocara un sábado, por cierto, este sábado, no exonera al gobierno del intendente Rodrigo Buteler de la predisposición y la voluntad de conceder un reconocimiento a los trabajadores, por el aporte que realizan cotidianamente a la comunidad y, además, como mínima compensación por los bajos salarios que perciben, en general, los laburantes de la comuna.

Sábado, día no laboral para los municipales

"Este 8 de noviembre no habrá nada especial para los trabajadores porque es sábado", expresó el gremialista, quien lamentó que no se valore como corresponde la labor del personal ni se actúe en consecuencia. Al revés, pareciera que para el Ejecutivo el hecho de que la celebración cayera esta vez en un día no laboral ha resultado un alivio.

Así, por ejemplo, en tren de brindar un reconocimiento se podría haber dispuestos que haya asueto municipal este viernes 7, anticipando el festejo, lo que los empleados habrían agradecido por demás. También cabía la posibilidad de que se concediera un bono o aporte económico por única vez, que habría venido muy bien al conjunto del personal.

Temporadas previas en Cipolletti

Cabe consignar que en las temporadas inmediatas anteriores en el Municipio hubo por su día jornada de asueto para los trabajadores. Así, en 2023, no se trabajó porque la disposición se concretó el miércoles 8 de noviembre, en tanto que similar situación se dio el viernes 8 de noviembre de 2024.

En tanto, en noviembre de 2022 el Ejecutivo comunal dispuso día de asueto para el martes 8 de noviembre, además de otorgar un bono de 4.000 pesos para todos los empleados.

El gremialista Vega manifestó que en las reuniones paritarias mantenidas con funcionarios del gobierno tampoco fueron bien recibidas algunas referencias a asuntos pendientes de la agenda extra salarial. Y es que, pese a haberse conversado durante el año sobre diferentes tópicos, su concreción no se vería cumplida porque no están previstos fondos para su instrumentación en el proyecto de presupuesto municipal para 2026.

El dirigente no cerró todavía la posibilidad de que los temas laborales cuenten con partidas suficientes para su implementación porque la iniciativa presupuestaria todavía está en elaboración y los gremios insistirán en que se tengan en cuenta sus planteos.

Asambleas de municipales

En este contexto, la dirigencia de ATE y Soyem siguen adelante con su convocatoria a asambleas en las diferentes áreas de la comuna. El asunto principal es el desacuerdo de ambos gremios en relación con el entendimiento salarial paritario alcanzado por el Ejecutivo municipal y los gremios UPCN y Sitramuci. Pero también se cuentan otras cuestiones, como la ausencia de reconocimiento por el Día del Empleado Municipal y la falta de partidas en el próximo presupuesto comunal para satisfacer ciertos reclamos laborales.

Vega sostuvo, en relación con las asambleas, que "la gente está muy decepcionada. El trabajador no solo no se siente reconocido sino que además ha perdido todas las esperanzas a un contrato, a un pase a planta, a mejorar su estabilidad en el empleo y en la remuneración que recibe, la cual está muy por debajo de lo que debería recibir".

En tanto, la secretaria general de ATE Cipolletti, Paola Suárez, enfatizó que "hay que empezar a pensar más en el bienestar de los trabajadores y sus familias. En definitiva son ellos los que ponen el cuerpo día a día para hacer de esta una ciudad mejor, y a eso hay que saber reconocerlo".