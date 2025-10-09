Paritarias en Río Negro: el gobierno ofreció bonos de $100 mil a $200 mil ¿Qué respondieron ATE y Unter?

Las propuestas contemplan sumas fijas no remunerativas y no bonificables, a pagar en dos cuotas entre octubre y noviembre.

El Gobierno de Río Negro presentó este jueves dos propuestas salariales en las mesas paritarias , diferenciadas para los trabajadores de la función pública y para el sector docente. En ambos casos, se trata de bonos excepcionales no remunerativos y no bonificables , que se abonarán en dos tramos, el 24 de octubre y el 26 de noviembre, por planilla complementaria.

Durante la reunión de la Mesa de la Función Pública , el Ejecutivo ofreció a los gremios ATE y UPCN una compensación salarial excepcional que variará según la categoría del agente:

La medida también alcanzará al personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial . Cada monto se dividirá en dos pagos iguales, con la primera cuota el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.

Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa busca “mitigar el impacto de la coyuntura económica” y representar “un apoyo financiero extraordinario” para los trabajadores. Participaron de la reunión la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y el secretario de Gobierno, Agustín Ríos, junto a representantes sindicales de UPCN y ATE.

Por su parte, ATE confirmó que debatirá la oferta la próxima semana en sus instancias orgánicas, aunque anticipó su rechazo al carácter no bonificable y no remunerativo de los bonos, y al hecho de que se trate de un pago por única vez.

Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta

En paralelo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos convocó a la paritaria docente con UnTER, donde presentó una propuesta similar:

$100.000 para docentes con 0 a 11 años de antigüedad,

$150.000 para quienes tienen entre 12 y 21 años,

$200.000 para quienes cuentan con entre 22 y 40 años de servicio.

Los montos se abonarán en dos cuotas —el 24 de octubre y el 26 de noviembre— por planilla complementaria, también con carácter no remunerativo y no bonificable.

El Ejecutivo provincial subrayó que la propuesta busca sostener el diálogo en un contexto económico complejo y mantener una “política salarial responsable” sin comprometer el funcionamiento del Estado.

paritarias docentes rio negro octubre 2025

Sin embargo, UnTER rechazó de plano la oferta, señalando que “no contempla las exigencias del sector” y denunciando que los bonos “achatan la pirámide salarial” y no impactan en los haberes jubilatorios. El gremio insistió en que los incrementos deben aplicarse al básico, en sumas remunerativas y bonificables, por cargo y no por agente.

"Necesitamos de manera urgente una mejora sustancial de nuestros salarios para poder llegar a fin de mes, con aumentos que contemplen la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos constantemente y para que no haya docentes por debajo de la línea de la pobreza" indicaron en un comunicado.

Tras la reunión, el sindicato anunció que convocará a un nuevo Congreso Extraordinario en los próximos días para definir una postura formal ante la propuesta del Gobierno.