Paritarias en Río Negro: el gobierno ofreció bonos de $100 mil a $200 mil ¿Qué respondieron ATE y Unter?
Las propuestas contemplan sumas fijas no remunerativas y no bonificables, a pagar en dos cuotas entre octubre y noviembre.
El Gobierno de Río Negro presentó este jueves dos propuestas salariales en las mesas paritarias, diferenciadas para los trabajadores de la función pública y para el sector docente. En ambos casos, se trata de bonos excepcionales no remunerativos y no bonificables, que se abonarán en dos tramos, el 24 de octubre y el 26 de noviembre, por planilla complementaria.
Durante la reunión de la Mesa de la Función Pública, el Ejecutivo ofreció a los gremios ATE y UPCN una compensación salarial excepcional que variará según la categoría del agente:
Te puede interesar...
-
$100.000 para las categorías 1 a 10,
$150.000 para las categorías 11 a 15,
$200.000 para las categorías 16 a 25.
La medida también alcanzará al personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial. Cada monto se dividirá en dos pagos iguales, con la primera cuota el 24 de octubre y la segunda el 26 de noviembre.
Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa busca “mitigar el impacto de la coyuntura económica” y representar “un apoyo financiero extraordinario” para los trabajadores. Participaron de la reunión la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; y el secretario de Gobierno, Agustín Ríos, junto a representantes sindicales de UPCN y ATE.
Por su parte, ATE confirmó que debatirá la oferta la próxima semana en sus instancias orgánicas, aunque anticipó su rechazo al carácter no bonificable y no remunerativo de los bonos, y al hecho de que se trate de un pago por única vez.
Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta
En paralelo, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos convocó a la paritaria docente con UnTER, donde presentó una propuesta similar:
-
$100.000 para docentes con 0 a 11 años de antigüedad,
$150.000 para quienes tienen entre 12 y 21 años,
$200.000 para quienes cuentan con entre 22 y 40 años de servicio.
Los montos se abonarán en dos cuotas —el 24 de octubre y el 26 de noviembre— por planilla complementaria, también con carácter no remunerativo y no bonificable.
El Ejecutivo provincial subrayó que la propuesta busca sostener el diálogo en un contexto económico complejo y mantener una “política salarial responsable” sin comprometer el funcionamiento del Estado.
Sin embargo, UnTER rechazó de plano la oferta, señalando que “no contempla las exigencias del sector” y denunciando que los bonos “achatan la pirámide salarial” y no impactan en los haberes jubilatorios. El gremio insistió en que los incrementos deben aplicarse al básico, en sumas remunerativas y bonificables, por cargo y no por agente.
"Necesitamos de manera urgente una mejora sustancial de nuestros salarios para poder llegar a fin de mes, con aumentos que contemplen la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos constantemente y para que no haya docentes por debajo de la línea de la pobreza" indicaron en un comunicado.
Tras la reunión, el sindicato anunció que convocará a un nuevo Congreso Extraordinario en los próximos días para definir una postura formal ante la propuesta del Gobierno.
Leé más
Paritarias en Río Negro: el gobierno realizó una nueva propuesta salarial ¿Qué contestaron los gremios?
Trasladarán al menor vinculado al escabrozo crimen de Julián Dobra luego de quitarse la tobillera electrónica
Conociendo Circuitos Productivos y Turísticos, en bici: un proyecto educativo "de Oro"
-
TAGS
- paritarias
- Río Negro
- ATE
- UNTER
- salarios
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario