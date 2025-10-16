Tras 101 días de conflicto, el Municipio y los trabajadores de Allen llegaron a un acuerdo

Tras más de tres meses de conflicto, el Municipio y los trabajadores de Allen firmaron un acuerdo y pusieron fin al paro que paralizó la ciudad. ¿Qué acordaron?

El paro de los trabajadores de Allen llega a su fin, tras un acuerdo en el Ministerio de Trabajo.

Luego de más de tres meses de tensión, protestas y medidas de fuerza que paralizaron gran parte de los servicios públicos, el prolongado conflicto entre los trabajadores municipales de Allen y el Ejecutivo que encabeza el intendente Marcelo Román llegó finalmente a su fin. La Secretaría de Trabajo de Río Negro ofició como mediadora en una audiencia clave donde las partes sellaron un acuerdo que pone punto final a una de las crisis institucionales más largas y conflictivas que haya atravesado la ciudad en los últimos años.

El reclamo gremial, que se había iniciado a mediados del invierno, mantenía en estado de paro a buena parte del personal municipal y había generado un colapso en los servicios de recolección de residuos, mantenimiento urbano y atención administrativa. Durante las últimas semanas, la situación derivó en fuertes cruces políticos, denuncias judiciales, protestas en el edificio comunal y una creciente tensión social.

Finalmente, este miércoles se firmó un acta acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales que pone fin a 101 días de conflicto . Según confirmaron las partes, el entendimiento garantiza una recomposición salarial parcial, el levantamiento de sanciones y el compromiso de retomar el diálogo en un marco de paz social.

Municipalidad Allen Luego de 101 días de protestas y crisis institucional, los trabajadores recibirán un aumento salarial. Archivo

¿Qué dice el acuerdo?

El documento, rubricado ante la Secretaría de Trabajo, establece un incremento salarial semestral del 8,36% acumulativo correspondiente al período julio-diciembre de 2025.

El aumento se aplicará de la siguiente manera:

0,7% mensual para julio, agosto y septiembre , con un total acumulado del 2,1%, que se abonará por planilla entre el 27 y el 30 de octubre de 2025 .

, con un total acumulado del 2,1%, que se abonará por planilla entre el . 2% mensual para octubre, noviembre y diciembre, que se liquidará junto a los haberes de cada mes, alcanzando un 8,36% total acumulado al cierre del semestre.

El acuerdo aclara que los incrementos solo alcanzarán a los trabajadores de planta permanente y contratados hasta la categoría 15 inclusive, quedando excluidos los funcionarios y categorías superiores.

Además, el municipio se comprometió a dejar sin efecto las resoluciones 1692/2025 y 1709/2025, que habían dispuesto descuentos a los trabajadores por los días de paro. En consecuencia, no se aplicarán sanciones ni medidas disciplinarias vinculadas al conflicto.

Conflicto allen municipales Los gremios y el municipio fijaron un nuevo encuentro para el 12 de enero de 2026 Archivo

Compromiso de no represalias y pago excepcional

El acta también incluye una cláusula en la que el Ejecutivo se compromete a cumplir con la Ley 23.551, que protege la actividad sindical, y a no adoptar medidas de represalia contra los empleados que participaron en las protestas o reclamos.

Asimismo, se fijó que el municipio abonará de forma excepcional un anticipo de los haberes de octubre los días 17 y 18 de octubre, según el banco en el que cobre cada agente. El aumento correspondiente a los meses de julio a septiembre se pagará, tal como se acordó, entre el 27 y el 30 de octubre.

Fin del paro y nueva etapa de diálogo

Los trabajadores, por su parte, manifestaron que levantan la medida de fuerza y retomarán las tareas habituales en las distintas áreas municipales. Ambas partes se comprometieron a mantener el diálogo abierto y garantizar la paz social, fijando una nueva reunión paritaria para el 12 de enero de 2026 a las 9 de la mañana, con el objetivo de revisar la situación económica y salarial del municipio.

El acuerdo marca un alivio para la comunidad allense, que durante casi tres meses padeció la suspensión de servicios esenciales, la acumulación de basura y un clima de conflictividad constante. Con la mediación de la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo y los gremios lograron finalmente destrabar una situación que había escalado a niveles críticos y que incluso el propio jefe comunal había pedido la intervención del Presidente de la Nación y el Gobernador.

Aunque el incremento acordado está lejos de las pretensiones originales de los sindicatos, representa un paso clave hacia la normalización institucional y el restablecimiento del diálogo entre las partes.