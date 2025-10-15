Cipolletti LMCipolletti búsqueda Apareció la mujer que buscaban de Cipolletti

Se trata de Ana María Mora, una mujer de 44 años cuyo paradero se desconocía desde el 13 de octubre.







La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal habían activado el protocolo de búsqueda y averiguación de paradero de Ana María Mora, una joven de 44 años que estaba desaparecida desde el pasado lunes 13 de octubre.

Se llevan adelante diversas medidas en el marco del protocolo de búsqueda de personas para identificar a Mora, de quien no se sabía nada desde el lunes alrededor de las 9:30 de la mañana. La mujer es del barrio Villarino de Cipolletti.

En horas de la noche, pasadas las 21, el propio Ministerio Público Fiscal de Río Negro, desde la Cuarta Circunscripción, dieron a conocer que la búsqueda quedó sin efecto tras la aparición de la mujer.