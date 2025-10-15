Quiénes son los jóvenes de la Escuela Laboral 4 que realizarán pasantías en la Muni

Tras la firma de un convenio, a partir del 1° de noviembre los alumnos realizarán pasantías en la Municipalidad de Cipolletti.

El 1 de noviembre, los alumnos comenzarán las pasantías en la Muni.

Recientemente se concretó la firma de un convenio entre la Municipalidad y la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N°4 de la ciudad, que tiene como objetivo colaborar con la formación de alumnos de dicha institución que han tenido un rendimiento académico destacado.

Estuvieron presente durante la firma del convenio el intendente Rodrigo Buteler y el secretario de Desarrollo Humano, Diego Cides , mientras que por la Escuela Laboral N°4 participó su directora, María Ximena Castro.

En el marco de este convenio, tres jóvenes cipoleños que asisten a dicha Escuela Laboral comenzarán el 1° de noviembre una pasantía de dos meses de duración en diversas áreas del Municipio .

Se trata de Jeremías Masud Palacios, Brisa Jara y Ángel Britos, quienes fueron seleccionados por los directivos de la institución educativa y durante este año participaron de diversos talleres intensivos de capacitación.

Escuela Laboral 4 de Cipolletti La Escuela Laboral 4 tendrá un nuevo edificio en el corto plazo.

El sector de Recursos Humanos de la Municipalidad de Cipolletti está evaluando los perfiles de los tres jóvenes y les asignará puestos y tareas en los que puedan desplegar todo su potencial hasta el 31 de diciembre, fecha en la que terminarán sus pasantías.

Este sistema de formación permitirá que los pasantes tengan una enriquecedora experiencia laboral formando parte de un grupo de trabajo, sumando conocimientos y demostrando sus habilidades.

Obra de ampliación de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 4

Cabe destacar que recientemente, mediante el Decreto 822/2025, el gobierno provincial adjudicó la obra de ampliación de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral 4, con una inversión de $634 millones. La institución sumará nuevos espacios y mayores comodidades.

Los trabajos serán ejecutados en 180 días por la empresa INGCO SRL. El proyecto incluye la construcción de un taller de usos múltiples, dos aulas taller, sanitarios adaptados, archivo, depósito y un nuevo hall de acceso, además de un playón de formación con bancos, veredas, forestación, mástil e iluminación exterior.

La Escuela 4 cumple un rol central en la comunidad por su orientación laboral y la integración de los estudiantes a través de oficios, con talleres en diversas áreas que los preparan con habilidades prácticas para el desarrollo personal y profesional.