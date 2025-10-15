Cipolletti celebra el Día de la Madre con una gran fiesta en el barrio Antártida Argentina

Este sábado la plaza del barrio cipoleño será escenario de una jornada llena de música, feria, sorteos y un cierre a puro ritmo con Los Charros de Cipo para homenajear a las madres.

El sábado se desarrollará un encuentro por el Día de la Madre en el barrio Antártida Argentina.

Cipolletti se prepara para vivir una jornada de pura celebración y encuentro. Este sábado 18 de octubre, desde las 12 hasta las 18 horas, el barrio Antártida Argentina será el epicentro de un gran festejo por el Día de la Madre , organizado por la UTEP, El Almacén Cultural y el Merendero Corazones Felices. La cita será en la esquina de Homero Manzi y Río Salado , donde se espera la participación de cientos de familias cipoleñas.

Antonela Ramos , referente de El Almacén Cultural , dialogó con LM Cipolletti y extendió la invitación a toda la comunidad: “Invitamos a todos los vecinos de Cipolletti al gran festejo del Día de la Madre en el barrio Antártida. Va a ser una jornada con muchas sorpresas, mucha diversión y alegría para todas las mamás. Que vengan con la reposera, el mate, la familia, la abuela, la tía, con quien quieran, porque habrá feria, música y baile para todos ”.

El festejo contará con una feria de la economía popular , donde emprendedores locales podrán ofrecer sus productos, comidas caseras y artesanías. “También invitamos a los feriantes que quieran participar, pueden llevar su mesita y sumarse. Es libre para todos los que quieran feriar ”, explicó Ramos.

Sorteos, feria el color de la murga y el cierre musical de Los Charros de Cipo serán parte del festejo.

Desde el mediodía, la plaza del barrio se transformará en un espacio de encuentro y disfrute familiar. Habrá puestos de venta, actividades recreativas, música en vivo y sorteos especiales para las madres presentes. La jornada cerrará con un gran show de Los Charros de Cipo, prometiendo poner a bailar a todo el público con su repertorio popular.

Además, durante la tarde se presentará la murga La Bufona Carpocapsa, que aportará color y ritmo con su energía característica. “Queremos que las mamás pasen un día diferente, que se sientan homenajeadas, que disfruten y compartan con la comunidad”, agregó la organizadora.

Un festejo con sentido comunitario

El evento tiene como objetivo revalorizar el rol de las madres dentro de la comunidad y fortalecer los lazos solidarios entre los vecinos. Desde las organizaciones impulsoras señalaron que este tipo de encuentros buscan “reconocer el trabajo cotidiano y el amor que las madres brindan en cada hogar, pero también el esfuerzo de tantas mujeres que sostienen merenderos, cooperativas y espacios de ayuda comunitaria en los barrios”.

La convocatoria es abierta y gratuita, y los organizadores invitan a todas las familias cipoleñas a acercarse. “Queremos que sea una fiesta popular, para disfrutar y homenajear a nuestras madres, que son el corazón de cada familia y también de nuestros barrios”, concluyó Ramos.

¿Cómo estará el tiempo?

Según lo pronosticado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el sábado 18 la temperatura tendrá mínimas de 11C° y máximas de 28C°, con cielo parcialmente nublado durante el día e inestable en algunos momentos de la jornada. En cuanto al viento, la intensidad será entre 37 a 41 Km/h llegando a ráfagas de 67 km.

Ya para el domingo 19, Día de la Madre, el tiempo en la ciudad promete aumentar la temperatura con máximas de 33C° y mínimas de 6C° para la noche. El viento bajará su intensidad entre 29 y 36 Km/h aunque con cielo cubierto e inestable.