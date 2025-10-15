Dos nuevos barrios inician el recambio de luminaria led en Cipolletti

El Plan Integral de Alumbrado Público suma un nuevo capítulo desde hoy con el recambio de luminarias led. ¿A qué barrios llegará?

El recambio de luminarias avanza en Cipolletti y suma un nuevo capítulo. Este miércoles se puso en marcha una nueva etapa del Plan Integral de Alumbrado Público , que busca reemplazar las viejas lámparas de sodio por modernas luces LED en distintos puntos de la ciudad. Las primeras tareas se concentran en los barrios Los Álamos y Almirante Brown A , con los equipos municipales trabajando sobre las calles 25 de Mayo y Alem , donde comenzó la instalación de los nuevos artefactos de bajo consumo.

El programa no solo apunta a mejorar la iluminación y la seguridad, sino también a reducir el consumo energético y los costos de mantenimiento . Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que esta tecnología tiene una mayor vida útil, menor impacto ambiental y mejor calidad lumínica , lo que representa una transformación sustancial en la infraestructura urbana.

Además del recambio en los barrios, el municipio lleva adelante la renovación del alumbrado y pintura de columnas en seis plazas de la ciudad , junto con la instalación de luminarias en la ciclovía que conecta Kennedy con Perón , y luego continúa por Maestro Espinosa . En total, se colocarán 74 nuevas luces LED , mientras que 68 columnas serán pintadas y reacondicionadas, siete de ellas completamente nuevas.

El plan integral que se implementa en la ciudad, contempla el recambio de luminarias de sodio por led.

El recorrido de los trabajos comenzó en plaza Güemes (Los Almendros y Las Acacias), y continuó en Mujeres Cipoleñas (Los Pinos y Chacabuco), Manzanar (Los Ceibos y Los Olivos) y De la Cooperación (San Luis, Los Tulipanes, Lamolla). En los próximos días, las cuadrillas municipales seguirán por plaza Los Pioneros (Los Nogales y Chacabuco) y El Trébol (Los Ceibos y Los Olmos), donde se instalará además un refuerzo lumínico.

Las tareas se realizan mediante contratación directa, con una inversión que asciende a $7.888.575,93, y forman parte de una agenda más amplia de mejoras en los espacios públicos.

Nueva iluminación plaza San Martin Cipo.png La Plaza San Martín de Cipolletti y su renovada iluminación led fue uno de los logros de este año. Gentileza

Avances en calles rurales y paseos urbanos

Otro frente de obra importante es el “Alumbrado calles rurales A0, A1, A6-Bis y A8” (Licitación Privada Nº 39/2025), que beneficiará a familias de los barrios Costa Norte, Lalor, Bella Vista, Amanecer y Valle Azul, además de incluir el ingreso al Colegio Sunrise. Actualmente, se avanza con la colocación de 118 postes, que permitirán alcanzar un total de 144 luminarias LED en sectores donde antes la iluminación era escasa o inexistente.

Paralelamente, se puso en marcha el proyecto de “Alumbrado público Paseos Urbanos Leandro N. Alem – M. Don J. Espinosa”, que comprende los tramos de Alem entre Naciones Unidas y Juan Domingo Perón, y de Espinosa entre Perón y General Mosconi. Allí se instalarán 50 nuevas luminarias LED, mejorando la visibilidad y seguridad de los paseos urbanos más transitados por peatones y ciclistas.

La última gran inauguración

En el marco de los festejos por el 122º aniversario de Cipolletti, el 3 de octubre se llevó adelante la inauguración de la modernizada iluminación LED sobre la calle Julio Dante Salto, en el tramo que une la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65, uno de los accesos más transitados de la ciudad.

La obra demandó una inversión cercana a los $100 millones. En total, se colocaron 55 luminarias y columnas LED de última generación, con un rango lumínico superior que permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal en un tramo donde convergen automovilistas, ciclistas y transeúntes.