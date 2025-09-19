Instalan alumbrado público LED en Barrio Obrero

El programa de regularización de alumbrado público en asentamientos llegó a Barrio Obrero A y B, dónde se beneficiará a 600 familias.

Cipolletti avanza en el recambio de luminarias led en barrios de la ciudad.

Este viernes comenzó la obra de alumbrado público LED en Barrio Obrero A (Valcheta y Naciones Unidas) y Barrio Obrero B (Villa Regina y Naciones Unidas). Una obra que se ejecuta a través del trabajo conjunto entre el gobierno provincial de Río Negro, la Municipalidad de Cipolletti y la empresa de distribución eléctrica Edersa .

A través de la alianza público-privada, y en el marco del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), los vecinos de esos dos barrios populares de Cipolletti verán concretado un proyecto tan esperado, en el que se invertirán alrededor de 200 millones de pesos.

Más servicios y obras públicas para Obrero A y B, donde se verán beneficiadas más de 600 familias con más seguridad y mejor calidad de vida. Además, en esos dos sectores, la empresa también culminará con el proceso de normalización del sistema eléctrico.

Este viernes la distribuidora Edersa inicia los trabajos de replanteo de obra y a partir del lunes 22 de septiembre, se comenzará con la colocación de postes y brazos metálicos.

En el Obrero A se contempla realizar el alumbrado público mediante 130 luminarias, y en el alumbrado público en Obrero B, se realizará mediante 57 luminarias. El plazo de ejecución está pautado en unos 60 días.

Las luminarias serán montadas en brazos de acero galvanizado sobre las columnas de hormigón o sobre los postes de la red de baja tensión de distribución domiciliaria existente y sobre los nuevos postes a colocar sobre calle Águila Mora.

Los artefactos serán LED, con cuerpo de una sola pieza de aluminio inyectado, con pintura interior y exterior de poliéster en polvo y horneada a alta temperatura. El flujo luminoso superior a 12000 lm, la potencia de 100W y la temperatura color entre 4700°K - 5000°K.

Alumbrado LED para barrios populares

Dicha obra se suma al Plan de Cipo+led que viene desarrollando el gobierno municipal, a través de la mejora de la iluminación urbana con tecnología led. Con el objetivo de aumentar la seguridad principalmente en los barrios, y disminuyendo el consumo energético, además de los costos de mantenimiento.

En este marco, y a partir del PASE, Edersa y los gobiernos provincial y municipal ya concretaron la regularización definitiva de los barrios Los Sauces, La Ribera, Martín Fierro y El Espejo.

A través de Edersa además se informó que durante los próximos días se culminará con la normalización eléctrica del barrio Puente Santa Mónica (Balsa Las Perlas), y se inició la obra de construcción del nuevo sistema de abastecimiento de energía en el barrio 10 de Enero.