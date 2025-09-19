Llegó la hora de pagar la luminaria led en Cipolletti

El Municipio notificó a unos 4.800 frentistas de Cipolletti que deberán afrontar el pago de la obra de alumbrado público LED ya instalada en sus barrios.

El Municipio comenzó a notificar a los frentistas que ya cuentan con luminaria pública led, sobre el pago correspondiente.

La Municipalidad de Cipolletti inició esta semana un proceso clave en su plan de “Cipo + led” con la notificación a los frentistas de distintos barrios que ya cuentan con el nuevo alumbrado público. A través de comunicados entregados en mano, vecinos de nueve sectores de la ciudad recibieron los detalles de los costos y modalidades de pago de la obra, que fue declarada de utilidad pública y de pago obligatorio.

Cada vecino recibió un aviso en el que se detalla el cálculo de la obra en función de la superficie del terreno y los metros lineales de frente de cada propiedad. Los valores establecidos son de $2.109,95 por metro lineal y $101,21 por metro cuadrado , lo que implica montos variables según cada parcela.

En uno de los ejemplos incluidos en las notificaciones, un frentista deberá abonar $57.531,90 por la obra. La modalidad de pago contempla dos opciones:

Contado con 10% de descuento hasta el 15 de octubre de 2025.

hasta el 15 de octubre de 2025. Tres cuotas sin interés hasta la misma fecha.

Pasada esa fecha, los pagos pierden el beneficio del descuento y comienzan a generar intereses. Un dato relevante: esta deuda no se incluirá en la boleta habitual de la Tasa Retributiva de Servicios, sino que se gestionará por separado.

Según confirmaron desde la Secretaría de Hacienda a LM Cipolletti, alrededor de 4.800 frentistas deberán afrontar el pago en esta etapa.

notificación municipio Cipolletti pago alumbrado led Las notificaciones que reciben los vecinos, detalla el monto a pagar. Gentileza

Barrios alcanzados por la obra del Municipio

Los sectores beneficiados con la nueva luminaria LED son: Arévalo, Pichi Nahuel, Santa Clara, Villa Alicia, Mariano Moreno, El Manzanar, San Pablo, Jorge Newbery y Las Calandrias. Se trata de áreas con alta densidad poblacional y presencia de establecimientos educativos, donde la falta de iluminación representaba un problema recurrente en materia de seguridad.

Desde el Municipio destacaron que el recambio responde al pedido de los propios vecinos y al aumento de hechos delictivos en calles oscuras, particularmente en horarios nocturnos.

El plan de reconversión LED

El proyecto de recambio lumínico se anunció en marzo de este año, cuando el Ejecutivo abrió el registro de oposición para los frentistas de los barrios mencionados. El mecanismo replica lo que Cipolletti ya aplicó en otros planes de obra pública, como el asfalto: los costos se distribuyen entre los propietarios beneficiados en proporción a sus frentes y superficies.

La primera etapa de reconversión del alumbrado a LED ya había alcanzado a 6.000 frentistas, y ahora se avanza con esta segunda fase que involucra a miles más. El presupuesto total asciende a $336.248.247,33, cifra actualizada a febrero, que incluye un 5% en concepto de gastos administrativos de control y seguimiento de la obra.

luminaria led cipolletti El esfuerzo de recambio de iluminación no lo hace el Municipio o la Provincia, sino los propios vecinos que pagan por el recambio. Archivo

Impacto en los vecinos

El recambio por luminarias LED busca mejorar la calidad de vida en los barrios al garantizar mayor visibilidad y seguridad, especialmente en zonas de alta circulación peatonal y vehicular. Sin embargo, la notificación generó sorpresa en varios frentistas, quienes recién ahora toman contacto con los montos a pagar.

Con un cálculo promedio, un terreno de 10 metros de frente y 300 m² de superficie deberá abonar $51.462,50, aunque los valores pueden variar significativamente según cada propiedad.

El Municipio recordó que los vecinos que quieran aprovechar el descuento por pago contado deberán solicitar el recibo correspondiente en la Dirección de Recaudaciones (Yrigoyen y Villegas), en la Delegación Noroeste (Brentana 571) o vía correo electrónico a [email protected].