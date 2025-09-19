Cipolletti se prepara para recibir la primavera con una agenda cargada de actividades

Listos para darle la bienvenida a una nueva estación del año, la ciudad se prepara para un fin de semana cargado de propuestas. Enterate el detalle.

La ciudad se prepara para recibir a la primavera este fin de semana con una variada agenda cultural y artística.

Con la llegada de la primavera, Cipolletti se viste de fiesta y ofrece un fin de semana con propuestas culturales, artísticas y recreativas para todos los gustos. Desde ferias populares hasta grandes espectáculos musicales, teatro, cine y literatura, la ciudad y la región celebran el cambio de estación con un abanico de alternativas.

La jornada comenzará temprano en el barrio Antártida , donde de 14 a 18 se desarrollará la Feria “Día de la Primavera” en la plaza ubicada en Homero Manzi y Río Paraná. Los feriantes de la economía popular ofrecerán prendas nuevas y usadas, además de invitar a una chocolatada para compartir en familia.

La tarde continuará con propuestas artísticas en distintos escenarios de la ciudad. A las 18 , en la sala Lorenzo Kelly del Complejo Cultural Cipolletti , se proyectará Colorful Stage: La película – Miku no puede cantar , una animación que invita a reflexionar sobre la música y la creatividad. Entradas en boletería del CCC.

E.C.P LA CAJA MAGICA (1) El teatro se hace presente en la sala de La Caja Mágica y otros espacios culturales de la ciudad. Estefania Petrella

Más tarde, a las 20, el teatro también tendrá su espacio con la obra “Bonyur Tailandia” en La Caja Mágica Teatro. Una historia de suspenso, humor y decisiones inesperadas que promete mantener al público entre la risa y la reflexión. Las entradas tienen un valor de $20.000.

El mismo sábado, a las 21, el Complejo Cultural Cipolletti recibirá a más de 70 artistas en un espectáculo que recorrerá clásicos del rock, pop y disco, con canciones de Guns N’ Roses, Coldplay, Soda Stereo y Gloria Gaynor. Participarán como invitados Cecilia Alonso y Pilo Romero, junto a las bandas sinfónicas juveniles de Neuquén y Plaza Huincul. Las entradas están disponibles a $6.000.

En paralelo, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel presentará Latinoamérica Vibra, un encuentro con la Orquesta Folklórica Municipal Amulén, que contará con ensambles de adultos, jóvenes e iniciales. La cita es también a las 21, con entradas a $8.000.

E.C.P CCC (1) El CCC también es protagonista de actividades culturales este fin de semana en Cipolletti. Estefania Petrella

Domingo 21: humor, feria y cine

El domingo la propuesta se dividirá entre la cultura popular y el teatro clásico. Desde las 16 y hasta las 21, la Plaza San Martín albergará la gran feria de economía social, con más de 80 emprendedores y artesanos. Una oportunidad para recorrer puestos llenos de creatividad y compartir en familia.

El teatro será protagonista a las 20 con la puesta de “Entremeses” de Miguel de Cervantes, dirigida por Gustavo Azar, en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel. Las piezas El Viejo Celoso y Los Habladores prometen cerrar el fin de semana con humor y picardía, en una puesta que reúne a reconocidos actores locales. Las entradas cuestan $10.000 y se pueden reservar al 299-4 287459.

En paralelo, el cine renovará su cartelera con funciones de El Conjuro 4 (domingo 18) y el estreno nacional Verano Trippin, una producción patagónica que mezcla amistad, aventuras y un trasfondo oscuro de corrupción y narcotráfico ( domingo 20:30). Entradas en boletería del CCC.

Reel color Feria del Libro

Feria del Libro en Neuquén: últimos días

Para quienes crucen el puente, la Feria del Libro de Neuquén 2025 entra en sus últimas jornadas en el Museo de Bellas Artes. El domingo se presentarán autores como Patricio Zunini (Borges enamorado), Gabriel Rafart (Emilio Belenguer: un gobernador obrero) y el guionista Luciano Saracino con una charla sobre El Eternauta. El evento mantiene entrada libre y gratuita.