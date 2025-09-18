Conmoción por un brutal crimen en un geriátrico: una abuela de 95 años mató a otra con el pedal de una silla de ruedas

La mujer había llegado al asilo el pasado viernes y compartía habitación con otra sobreviviente al holocausto. Según indicaron, la asesina sufre demencia.

Un brutal crimen tuvo lugar en un geriátrico de Brooklyn, Nueva York. Una abuela de 95 años habría sido la protagonista de la muerte violenta de su compañera de habitación Nina Kravtsov, de 89 años.

Galina Smirnova, acusada de asesinato, habría golpeado hasta la muerte a Nina con el pedal de una silla de ruedas. La autora del crimen -quien padece demencia - había ingresado al geriátrico el viernes pasado y fue el domingo por la noche en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center que se desató la tragedia.

Según la denuncia penal , la policía llegó al lugar cerca de las 22:30 tras recibir un llamado de emergencia. El New York Post reveló que este crimen conmocionó a la ciudad estadounidense y expuso la falta de protocolos con los que cuentan los efectivos para situaciones en las que las personas tienen condiciones médicas complejas.

mujer mató geriátrico (1)

La enfermera descubrió la escena del crimen: "cubierta de sangre"

Según revelaron los medios locales, el Centro de Rehabilitación y Enfermería Seagate en Coney Island fue quien llamó a la policía alrededor de las 10:30 pm del domingo 14. Los testigos le habrían dicho a la policía que encontraron a Kravtsov "acostada en su cama, inconsciente, cubierta de sangre y con cortes en la cara y la cabeza".

Una enfermera del establecimiento fue quien se dio cuenta de lo ocurrido mientras hacía un recorrido por las habitaciones. "Observó a la víctima tumbada en su cama con graves lesiones en la cabeza", declaró el fiscal adjunto de Brooklyn, Ari Rottenberg.

víctima geriatrico Nina Kravtsov, de 89 años, víctima de su compañera del geriátrico.

Minutos después, la misma trabajadora vio a Smirnova en un baño, con un camisón ensangrentado y lavándose las manos, además de manchas de sangre en sus piernas.

Según determinó la investigación, el ataque se habría cometido con el pedal de una silla de ruedas, la cual fue encontrada manchada de sangre en el piso de la habitación y la otra afuera del cuarto. Kravtsov fue trasladada a un hospital de Nueva York, donde confirmaron su muerte por traumatismo contundente.

pedal geriatrico muerte

Smirnova quedó detenida e imputada por homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado. Este martes la acusada compareció ante el juez Orville Reynolds, luciendo confundida y frágil en una silla de ruedas, según los reportes de New York Post.

La fiscalía solicitó que se negara la libertad bajo fianza y que se ordenara una evaluación psiquiátrica, pero el juez consideró prematuro conceder esa medida.

La próxima audiencia está prevista para este viernes, mientras la investigación sigue su curso y la comunidad del geriátrico permanece conmocionada por el violento episodio.

Quién era Nina, la víctima del brutal crimen en el geriátrico

Nina Kravtsov, de 89 años, era una sobreviviente del Holocausto. Había sido enfermera en Ucrania antes de emigrar a Estados Unidos. Vivía en Brighton Beach junto a su esposo, y tras enviudar, ingresó al centro de cuidados donde ocurrió el crimen.

Su hija Flom relató que fue madre soltera a los 18 años y que emigró con el objetivo de ofrecerle una buena educación: "Era una madre muy entregada", afirmó.

Respecto al pasado de la mujer, dijo que "tenía 5 años cuando estaba en el gueto y que "tenía una familia numerosa. Perdió a la mayor parte de su familia".